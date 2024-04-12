Водитель фургона умер за рулем на тюменской трассе

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Published Сегодня, 03:41
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На 12 километре трассы Ишим — Безруково в Ишимском районе грузовой фургон «Исудзу» съехал в кювет. Предварительно установлено, что 54-летнему водителю стало плохо за рулем.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе внедорожник «Санг Енг» влетел в «КамАЗ». Водитель иномарки скончался.