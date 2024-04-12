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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:36

В тюменском селе Ильинка объявили штормовое предупреждение из-за половодья

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

12 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI

В тюменском селе Ильинка объявили штормовое предупреждение из-за половодья

В предстоящие выходные дни уровень воды в Ишиме в районе села Ильинка достигнет опасной отметки в 750-800 сантиметров и более. Такой прогноз озвучила руководитель Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова.

Неблагоприятный период ожидается с 13 по 17 апреля — под воду могут уйти низководные мосты и сельскохозяйственные земли.

В настоящее время на реке Ишим наблюдается разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Однако на поймы вода пока не вышла.

По данным гидропоста, расположенного в селе Ильинка, уровень воды в Ишиме составляет 527 см над нулем поста. За прошедшие сутки вода прибыла на 108 см. Абсолютный максимум наблюдался 7 мая 2017 года — тогда вода в реке поднялась до отметки 835 см.

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По данным гидропоста, расположенного в городе Ишим, уровень воды в Ишиме поднялся за последние 24 часа на 30 сантиметров и достиг отметки 154 см над нулем поста. Абсолютный максимум, 981 см, наблюдался 10 мая 2017 года. Критической является отметка в 750 см.

В реке Ишим по данным гидропоста, находящегося в селе Викулово, уровень вода составляет 232 см над нулем поста (рост на 19 см за сутки). Абсолютный максимум, 1097 см, наблюдался 25 мая 2017 года. Отметкой выхода воды на пойму является 1 тысяча см.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти не исключают прорыва дамб в крупных населенных пунктах. В настоящее время ведется работа по укреплению гидротехнических сооружений.

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