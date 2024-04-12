В Тюмени пообещали наконец почистить Туру, если найдут денег

Как рассказали в департаменте экологии и недропользования городские власти уже направили запрос в проект по оздоровлению водных объектов. Сколько конкретно нужно средств для очистки Туры — не сообщается. При этом, как отметили в ведомстве, желание отчистить реку от мусора не связано с подъемом уровня воды в реке и началом паводка.