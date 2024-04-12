В Тюмени пообещали наконец почистить Туру, если найдут денег

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как рассказали в департаменте экологии и недропользования городские власти уже направили запрос в проект по оздоровлению водных объектов. Сколько конкретно нужно средств для очистки Туры — не сообщается. При этом, как отметили в ведомстве, желание отчистить реку от мусора не связано с подъемом уровня воды в реке и началом паводка.
Также специалисты департамента не отметили, есть ли у него для возможных работ какая-либо программа или разработанный план. Неизвестны также примерные сроки того, сколько отчистка реки займет времени, если состоится.
Напомним, что с нынешним сезоном паводка Тура остается самой контролируемой рекой, уровень воды в ней прибывает ежедневно, но в среднем на 10-15 см, что не выводит ее из берегов и не приведет к подтоплениям в городе.
Ранее «Наш Город» сообщал о начале ледохода на реке Тобол. Вместе с ним и поднялся уровень воды в реке.