В ОМС рассказали, что надо знать для защиты от болезней сердца и сосудов

Диспансерное наблюдение, осуществляемое под контролем врача-терапевта при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени», является эффективным способом достижения этих целей. Пациентам среднего и низкого риска советуют посещать медицинские осмотры каждые 4–6 месяцев. При этом для пациентов с высоким и очень высоким риском существуют рекомендации проходить диспансерное наблюдение не реже одного раза в три месяца, напомнил Михаил Пушков, советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС». Он также подчеркнул необходимость регулярных осмотров для пациентов с высоким риском, которые не получают медикаментозное лечение, достигнув нормализации артериального давления.