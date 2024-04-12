В ОМС рассказали, что надо знать для защиты от болезней сердца и сосудов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В связи с этим медики напоминают о необходимости регулярных медицинских осмотров и контроля за здоровьем для сохранения качества и продолжительности жизни, сообщает aif.ru.
Инфаркт миокарда является наиболее грозным осложнением сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертоническая болезнь, сопровождающаяся устойчивым повышением артериального давления, может предшествовать инфаркту, негативно влияя на состояние сердца, почек и мозга.
Современная система обязательного медицинского страхования акцентирует внимание на развитии превентивной медицины. Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, считает необходимым привлечь внимание к тому факту, что превентивная медицина предотвращает развитие многих заболеваний и сохраняет здоровье на долгие годы.
Во избежание развития сердечно-сосудистых заболеваний нужно регулярно наблюдаться у специалистов, поддерживать нормальное артериальное давление, корректировать факторы риска и оценивать состояние внутренних органов.
Диспансерное наблюдение, осуществляемое под контролем врача-терапевта при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени», является эффективным способом достижения этих целей. Пациентам среднего и низкого риска советуют посещать медицинские осмотры каждые 4–6 месяцев. При этом для пациентов с высоким и очень высоким риском существуют рекомендации проходить диспансерное наблюдение не реже одного раза в три месяца, напомнил Михаил Пушков, советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС». Он также подчеркнул необходимость регулярных осмотров для пациентов с высоким риском, которые не получают медикаментозное лечение, достигнув нормализации артериального давления.
Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, должны проходить индивидуализированное диспансерное наблюдение у кардиолога не реже двух раз в год. Эксперты в области обязательного медицинского страхования подчеркивают важность своевременного обращения к врачам при появлении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку болезни сердца несут прямую угрозу жизни пациента.