nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В ОМС рассказали, что надо знать для защиты от болезней сердца и сосудов

В ОМС рассказали, что надо знать для защиты от болезней сердца и сосудов

12 апреля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты в сфере обязательного медицинского страхования снова заговорили о важности защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь эти болезни остаются одной из главных причин смертности в мире.

В связи с этим медики напоминают о необходимости регулярных медицинских осмотров и контроля за здоровьем для сохранения качества и продолжительности жизни, сообщает aif.ru.

Инфаркт миокарда является наиболее грозным осложнением сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертоническая болезнь, сопровождающаяся устойчивым повышением артериального давления, может предшествовать инфаркту, негативно влияя на состояние сердца, почек и мозга.

Современная система обязательного медицинского страхования акцентирует внимание на развитии превентивной медицины. Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, считает необходимым привлечь внимание к тому факту, что превентивная медицина предотвращает развитие многих заболеваний и сохраняет здоровье на долгие годы.

Во избежание развития сердечно-сосудистых заболеваний нужно регулярно наблюдаться у специалистов, поддерживать нормальное артериальное давление, корректировать факторы риска и оценивать состояние внутренних органов.

Диспансерное наблюдение, осуществляемое под контролем врача-терапевта при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени», является эффективным способом достижения этих целей. Пациентам среднего и низкого риска советуют посещать медицинские осмотры каждые 4–6 месяцев. При этом для пациентов с высоким и очень высоким риском существуют рекомендации проходить диспансерное наблюдение не реже одного раза в три месяца, напомнил Михаил Пушков, советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС». Он также подчеркнул необходимость регулярных осмотров для пациентов с высоким риском, которые не получают медикаментозное лечение, достигнув нормализации артериального давления.

Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, должны проходить индивидуализированное диспансерное наблюдение у кардиолога не реже двух раз в год. Эксперты в области обязательного медицинского страхования подчеркивают важность своевременного обращения к врачам при появлении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку болезни сердца несут прямую угрозу жизни пациента.

Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Сегодня, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Сегодня, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Сегодня, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Сегодня, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Сегодня, 08:40
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Вчера, 10:37
"