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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

В аварии с большегрузом на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

12 апреля 2024, 08:11
Фото: ГИБДД Свердловская область

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

ДТП произошло сегодня на 161 километре трассы около 11 часов дня. В иномарку, в которой находилась женщина, влетел грузовик.
Сюжет
ДТП

Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, находившийся за рулем грузового автомобиля «Фредлайнер», не выдержал безопасное расстояние до движущегося впереди «Рено Логана» и столкнулся с ним. Обе машины направлялись в Тюмень.

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля 1957 года рождения погибла до приезда медиков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства выясняются.

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Ранее «Наш город» сообщил, что водитель «КамАЗа» из Тобольска спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАО. Мужчина собрал в ДТП два большегруза и легковушку.

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