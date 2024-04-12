В аварии с большегрузом на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, находившийся за рулем грузового автомобиля «Фредлайнер», не выдержал безопасное расстояние до движущегося впереди «Рено Логана» и столкнулся с ним. Обе машины направлялись в Тюмень.