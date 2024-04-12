В аварии с большегрузом на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, находившийся за рулем грузового автомобиля «Фредлайнер», не выдержал безопасное расстояние до движущегося впереди «Рено Логана» и столкнулся с ним. Обе машины направлялись в Тюмень.
В результате аварии пассажирка легкового автомобиля 1957 года рождения погибла до приезда медиков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш город» сообщил, что водитель «КамАЗа» из Тобольска спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАО. Мужчина собрал в ДТП два большегруза и легковушку.