Тюменский инвестиционный потенциал презентовали в Санкт-Петербурге

Участниками делегации стали заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов, вице — президент ТПП Юлия Шакурская и председатель Совета ТПП Оксана Величко. Они рассказали петербуржцам о перспективах развития бизнеса в промышленности и недропользовании, нефтехимии и нефтесервисном оборудовании, лесопромышленном комплексе.