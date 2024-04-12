Тюменский инвестиционный потенциал презентовали в Санкт-Петербурге

Posted 12 апреля, 13:23
Published 12 апреля, 13:23
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Участниками делегации стали заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов, вице — президент ТПП Юлия Шакурская и председатель Совета ТПП Оксана Величко. Они рассказали петербуржцам о перспективах развития бизнеса в промышленности и недропользовании, нефтехимии и нефтесервисном оборудовании, лесопромышленном комплексе.
«Участники мероприятия обсудили проекты для инвестиций в агробизнесе, туризме и креативных индустриях. Мероприятие прошло в формате дружеского общения и обмена опытом. Участники договорились о дальнейшем взаимодействии и партнерстве», — рассказали в Инвест =агентстве Тюменской области.
Команда Агентства экономического развития Ленинградской области поблагодарила тюменцев за презентацию региона и отметила лайфхаки работы с инвесторами.