Тюменец спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАО

Мужчина не выбрал безопасное расстояние до движущегося впереди большегруза «Hovo» и столкнулся с ним. Тот по инерции врезался в другой «КамАЗ», запасное колесо которого влетело в «Toyota». В результате аварии виновник происшествия получил травмы.