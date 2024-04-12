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Житель Тюменской области спровоцировал массовую аварию на трассе Сургут — Лянтор

Тюменец спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАО

12 апреля 2024, 05:08
Фото: Госавтоинспекция Югры

Житель Тюменской области спровоцировал массовую аварию на трассе Сургут — Лянтор

Водитель «КамАЗа» из Тобольска собрал в ДТП два большегруза и легковушку. Виновник аварии получил травмы.

Авария произошла вчера днем, 11 апреля, на 25 километре трассы Сургут — Лянтор в Сургутском районе. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал 48-летний водитель «КамАЗа» из Тобольска.

Мужчина не выбрал безопасное расстояние до движущегося впереди большегруза «Hovo» и столкнулся с ним. Тот по инерции врезался в другой «КамАЗ», запасное колесо которого влетело в «Toyota». В результате аварии виновник происшествия получил травмы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Ишим — Безруково водителю фургона стало плохо за рулем. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

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