Тюменец спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАО

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Авария произошла вчера днем, 11 апреля, на 25 километре трассы Сургут — Лянтор в Сургутском районе. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал 48-летний водитель «КамАЗа» из Тобольска.
Мужчина не выбрал безопасное расстояние до движущегося впереди большегруза «Hovo» и столкнулся с ним. Тот по инерции врезался в другой «КамАЗ», запасное колесо которого влетело в «Toyota». В результате аварии виновник происшествия получил травмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Ишим — Безруково водителю фургона стало плохо за рулем. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.