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Posted 12 апреля, 12:07

Published 12 апреля, 12:07

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Тобольские врачи «поставили» на ноги пациента после тяжелой производственной травмы

Тобольские врачи «поставили» на ноги пациента после тяжелой производственной травмы

12 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
В Тобольский филиал областной больницы обратился местный житель с серьёзным осложнением после производственной травмы. В результате несчастного случая он потерял стопу и часть голени близко к колену, но раны длительное время не заживали. Все это мешало мужчине заняться протезированием.

При осмотре местные врачи установили, что рана пациента неправильной формы, она гноилась и была устойчива к антибиотикам.

Перед врачами Областной больницы № 3 стояла задача — вылечить рану таким образом, чтобы конечность после протезирования была состоятельной — с возможностью сгиба в колене. Хирурги Игорь Амелин и Артём Рожков провели излечение раны и реконструктивную операцию по пересадке лоскута кожи.

Операция прошла успешно. После заживления раны пациент, по ходатайству тобольских врачей прошёл этап подбора и изготовления протеза в Тюменском реабилитационном центре. На сегодня подвижность его ноги восстановлена.

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