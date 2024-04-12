Тобольские врачи «поставили» на ноги пациента после тяжелой производственной травмы

В Тобольский филиал областной больницы обратился местный житель с серьёзным осложнением после производственной травмы. В результате несчастного случая он потерял стопу и часть голени близко к колену, но раны длительное время не заживали. Все это мешало мужчине заняться протезированием.

При осмотре местные врачи установили, что рана пациента неправильной формы, она гноилась и была устойчива к антибиотикам. Перед врачами Областной больницы № 3 стояла задача — вылечить рану таким образом, чтобы конечность после протезирования была состоятельной — с возможностью сгиба в колене. Хирурги Игорь Амелин и Артём Рожков провели излечение раны и реконструктивную операцию по пересадке лоскута кожи. Операция прошла успешно. После заживления раны пациент, по ходатайству тобольских врачей прошёл этап подбора и изготовления протеза в Тюменском реабилитационном центре. На сегодня подвижность его ноги восстановлена.