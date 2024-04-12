Роботы-пылесосы начали скупать тюменцы

По словам владельца сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая PolandShop Владимира Чубрика, спрос на роботы-пылесосы увеличивается каждым годом. Этому способствуют несколько факторов — отказ от ковровых покрытий в квартирах и доступные по цене модели.