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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Спрос на роботы-пылесосы вырос в Тюмени на 50%

Роботы-пылесосы начали скупать тюменцы

12 апреля 2024, 05:33
Фото: 1MI

Спрос на роботы-пылесосы вырос в Тюмени на 50%

С начала года спрос на данную технику увеличился на 50%, также на 50% возрос уровень продаж. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела продаж компании CaseGuru Алексей Баранов.

По словам владельца сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая PolandShop Владимира Чубрика, спрос на роботы-пылесосы увеличивается каждым годом. Этому способствуют несколько факторов — отказ от ковровых покрытий в квартирах и доступные по цене модели.

«Если раньше такая техника считалась предметом роскоши в квартире, то сейчас уже воспринимается потребителями как бытовая обыденность», — отметил Владимир Чубрик.

Впрочем, вместе со спросом стоимость роботов-пылесосов увеличилась в среднем на 31%. Рост цен связан повышением требований покупателей к технике — сегодня потребители предпочитают приобретать более инновационные модели, что оказывает главное влияние на стоимость, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали закупаться кондиционерами в преддверии лета. Климатологи прогнозируют предстоящий летний сезон жарким.

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