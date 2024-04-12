Роботы-пылесосы начали скупать тюменцы

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По словам владельца сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая PolandShop Владимира Чубрика, спрос на роботы-пылесосы увеличивается каждым годом. Этому способствуют несколько факторов — отказ от ковровых покрытий в квартирах и доступные по цене модели.
«Если раньше такая техника считалась предметом роскоши в квартире, то сейчас уже воспринимается потребителями как бытовая обыденность», — отметил Владимир Чубрик.
Впрочем, вместе со спросом стоимость роботов-пылесосов увеличилась в среднем на 31%. Рост цен связан повышением требований покупателей к технике — сегодня потребители предпочитают приобретать более инновационные модели, что оказывает главное влияние на стоимость, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали закупаться кондиционерами в преддверии лета. Климатологи прогнозируют предстоящий летний сезон жарким.