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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Путин наградил тюменскую чиновницу медалью

Путин наградил тюменскую чиновницу медалью

12 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI

Путин наградил тюменскую чиновницу медалью

Президент подписал указ о вручении медали «За заслуги перед Отечеством» тюменке Елены Левкиной. Она трудится на госслужбе в сфере здравоохранения по Тюменской области.

Вручили медаль женщине в городской администрации. Сейчас ее полномочия на работе расширились за надзором в сфере здравоохранения не только по Тюмени, но и Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.Н

Фото: Информационный центр Тюменской области

Напомним, что ранее президент подписал указ о награждении медалью Луки Крымского в сфере здравоохранения. Их получат 9 Тюменских медиков.

Ранее «Наш Город» писал о награждении сотрудников водоканала губернаторскими грамотами и благодарственными письмами.

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