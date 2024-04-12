Путин наградил тюменскую чиновницу медалью

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Вручили медаль женщине в городской администрации. Сейчас ее полномочия на работе расширились за надзором в сфере здравоохранения не только по Тюмени, но и Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.Н
Напомним, что ранее президент подписал указ о награждении медалью Луки Крымского в сфере здравоохранения. Их получат 9 Тюменских медиков.
Ранее «Наш Город» писал о награждении сотрудников водоканала губернаторскими грамотами и благодарственными письмами.