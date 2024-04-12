nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Пожилой мужчина пропал в Тюмени

Пожилой мужчина пропал в Тюмени

12 апреля 2024, 06:46
Фото: 1MI

Пожилой мужчина пропал в Тюмени

Игорь Штейнзик пропал 11 апреля. 70-летний мужчина утром вышел из дома и не вернулся.

Поисками тюменца занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост пропавшего — 178 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Волонтерам нужна помощь добровольцев. Любую информацию можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 марта пропал Данил Хазбулатов из села Салаирка Тюменского района. Он нуждается в медицинской помощи. На данный момент поиски 50-летнего мужчины продолжаются.

Читайте также:
Водитель фургона умер за рулем на тюменской трассеТюменец спровоцировал массовую аварию на трассе в ХМАОПродажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропажа людей#Поиск
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Сегодня, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Сегодня, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Сегодня, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Сегодня, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Сегодня, 08:40
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Вчера, 10:37
"