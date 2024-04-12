Пожилой мужчина пропал в Тюмени

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Поисками тюменца занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост пропавшего — 178 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.
Волонтерам нужна помощь добровольцев. Любую информацию можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 марта пропал Данил Хазбулатов из села Салаирка Тюменского района. Он нуждается в медицинской помощи. На данный момент поиски 50-летнего мужчины продолжаются.