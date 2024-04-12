Пожилой мужчина пропал в Тюмени

Поисками тюменца занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост пропавшего — 178 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.