«Не каждый сможет получить»: условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Льготная программа «Господдержка» продлена только до 1 июля и далее она действовать уже не будет. В случае с «Семейной ипотекой», президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что она будет продлена до 2030 года. Однако, как оказалось, условия ее получения будут пересмотрены.
«То, что 1 июля закончится Господдержка, это уже очевидно. Также мы общались с представителями банка и нам сообщили, что с 1 июля будет пересмотр „Семейной ипотеки“, это ужесточение условий и ограничение круга лиц, которые такой поддержкой смогут воспользоваться», — рассказала риелтор Демина.
Пока неизвестно, какие конкретно новые условия будут введены, однако специалист по недвижимости убеждена, что изменения значительно сузят круг лиц, которые смогут воспользоваться мерой поддержки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени стали чаще сдавать в аренду новостройки — предложений по сдаче квартир в новых домах стало больше, чем на вторичном рынке.