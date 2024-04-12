«Не каждый сможет получить»: условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся

Льготная программа «Господдержка» продлена только до 1 июля и далее она действовать уже не будет. В случае с «Семейной ипотекой», президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что она будет продлена до 2030 года. Однако, как оказалось, условия ее получения будут пересмотрены.