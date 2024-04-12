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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся.

«Не каждый сможет получить»: условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся

12 апреля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся.

Условия оформления «Семейной ипотеки» в Тюмени изменятся

Риелтор крупной тюменской компании Дарья Демина рассказал о том, что с 1 июля 2024 года условия «Семейной ипотеки» существенно изменятся. Будет ограничен круг лиц, которые смогут претендовать на этот вид поддержки при покупке недвижимости.

Льготная программа «Господдержка» продлена только до 1 июля и далее она действовать уже не будет. В случае с «Семейной ипотекой», президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что она будет продлена до 2030 года. Однако, как оказалось, условия ее получения будут пересмотрены.

«То, что 1 июля закончится Господдержка, это уже очевидно. Также мы общались с представителями банка и нам сообщили, что с 1 июля будет пересмотр „Семейной ипотеки“, это ужесточение условий и ограничение круга лиц, которые такой поддержкой смогут воспользоваться», — рассказала риелтор Демина.

Пока неизвестно, какие конкретно новые условия будут введены, однако специалист по недвижимости убеждена, что изменения значительно сузят круг лиц, которые смогут воспользоваться мерой поддержки.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени стали чаще сдавать в аренду новостройки — предложений по сдаче квартир в новых домах стало больше, чем на вторичном рынке.

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