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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Тюмени построят спортивно-концертный комплекс за 15 миллиардов рублей

На строительство спортивно-концертного комплекса в Тюмени потратят миллиарды рублей

12 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Тюмени построят спортивно-концертный комплекс за 15 миллиардов рублей

Тюменские власти озвучили сумму денежных средств, необходимых для строительства спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

Согласно документу, на возведение комплекса, рассчитанного на 10 тысяч мест, предполагается потратить порядка 15 миллиардов рублей. Денежные средства будут на строительство площадки на Старом Тобольском тракте привлекут в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

«Строительство объекта будет способствовать увеличению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, даст возможность ХК „Рубин“ подать заявку на вступление в КХЛ для участия в чемпионате. Позволит разгрузить существующие ледовые катки с целью увеличения контингента в рамках подготовки спортивного резерва», — указано в документе.

По планам, соглашение будет заключено в 2028 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом начнутся работы по строительству планетария. Он расположится в здании круглой бани. На реконструкцию здания планируют потратить 150 миллионов рублей.

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