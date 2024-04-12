На строительство спортивно-концертного комплекса в Тюмени потратят миллиарды рублей

Согласно документу, на возведение комплекса, рассчитанного на 10 тысяч мест, предполагается потратить порядка 15 миллиардов рублей. Денежные средства будут на строительство площадки на Старом Тобольском тракте привлекут в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.