На строительство спортивно-концертного комплекса в Тюмени потратят миллиарды рублей

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Согласно документу, на возведение комплекса, рассчитанного на 10 тысяч мест, предполагается потратить порядка 15 миллиардов рублей. Денежные средства будут на строительство площадки на Старом Тобольском тракте привлекут в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.
«Строительство объекта будет способствовать увеличению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, даст возможность ХК „Рубин“ подать заявку на вступление в КХЛ для участия в чемпионате. Позволит разгрузить существующие ледовые катки с целью увеличения контингента в рамках подготовки спортивного резерва», — указано в документе.
По планам, соглашение будет заключено в 2028 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом начнутся работы по строительству планетария. Он расположится в здании круглой бани. На реконструкцию здания планируют потратить 150 миллионов рублей.