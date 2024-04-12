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В Тюмени построят крытый футбольный манеж за 4 млрд рублей

На строительство футбольного манежа в Тюмени потратят 4 миллиарда рублей

12 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени построят крытый футбольный манеж за 4 млрд рублей

В Тюмени построят крытый футбольный манеж за 4 миллиарда рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства тюменской области.

Указано, что денежные средства на строительство объекта, который расположится на участке площадью более 20,5 тысячи квадратных метров, привлекут в рамках заключения соглашений о государственно-частном партнерстве. Планируемый год заключения договора — 2027.

«Цель строительства крытого футбольного манежа в Тюмени — создание объекта спорта, на котором возможно как проведение соревнований высокого уровня и тренировочного процесса, так и организация массовых занятий физической культурой», — отмечено в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют потратить на возведение концертно-спортивного комплекса на Старом Тобольском тракте 15 миллиардов рублей. Денежные средства планируют привлечь в рамках инвестиционных соглашений.

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