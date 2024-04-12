Казахстан не виноват? В чем причина наводнений на Урале

И добавил, что секретом не является то, что в регионах России имеются проблемы с гидротехническими сооружениями и решаются они не очень хорошо. Для этого требуется проведение детального расследования, но пока в такой работе никто не заинтересован. Пока не будет проведен тщательный анализ происходящих циклично ЧП, наводнения на территории России будут повторяться — под воду регионы будут уходить каждый 5-10 лет.