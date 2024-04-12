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Наводнения на Урале будут повторяться каждые пять лет

Казахстан не виноват? В чем причина наводнений на Урале

12 апреля 2024, 08:46
Фото: 1MI

Наводнения на Урале будут повторяться каждые пять лет

В наводнениях, произошедших на территории России в этом году, виноват вовсе не Казахстан, сбросивший воду из водохранилищ. Причина — несоответствие дамб требованиям по качеству строительства и их эксплуатации.

Такое мнение озвучил глава информационно-аналитический центр регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева Сергей Беднарук.

Фото: Ишим Переподслушано

Эксперт отметил, что дамба — особая категория гидротехнических сооружений, для которого крайне важны его параметры, состояние, качество строительства, качество обслуживания и эксплуатации. За безопасность дамб несет ответственность собственник и эксплуатирующая организация, если такая имеется. В большинстве случаев — дамбы не соответствуют нормативам, пишут «Новые Известия».

В частности, в Курганской области, если бы дамба была построена надлежащим образом и за ней следили, то наводнения бы не произошло — об этом свидетельствуют то, что перелива не было и расчётные отметки не были превышены.

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«Поэтому Казахстан к наводнению не имеет отношения. Вот эти товарищи, которые обвиняют Казахстан — это „товарищи сааховы“. Это попытка спихнуть ответственность на кого-то и лучше, чтобы „не из нашего района“. Если есть трансграничные водные объекты, между странами заключается соответствующее соглашение. С Казахстаном тоже есть такое соглашение. Имеется две межгосударственных комиссии, которые должны всё координировать и осуществлять эту деятельность», — отметил Беднарук.

И добавил, что секретом не является то, что в регионах России имеются проблемы с гидротехническими сооружениями и решаются они не очень хорошо. Для этого требуется проведение детального расследования, но пока в такой работе никто не заинтересован. Пока не будет проведен тщательный анализ происходящих циклично ЧП, наводнения на территории России будут повторяться — под воду регионы будут уходить каждый 5-10 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тюменской области, в период с 13 по 17 апреля уровень воды в Ишиме в районе села Ильинка поднимется до опасной отметки в 750-800 сантиметров. За последние сутки вода в реке прибыла на 108 см — уровень воды сегодня составляет 527 см над нулем поста.

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