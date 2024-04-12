Фонд Росконгресс идет на ПМЭФ-2024 с проектом «Потенциал страны. Карьера»

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Предполагается, что этот проект станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив фонда. Об этом сообщает 56orb.
По словам Александра Стуглева, председателя правления и директора Фонда Росконгресс, участие в проекте «Потенциал страны. Карьера» предоставляет компаниям возможность представить свои собственные программы по набору персонала и карьерному росту, а также рассмотреть актуальные тенденции и проблемы в сфере занятости, содействуя тем самым формированию кадрового потенциала страны.
Этот проект, по мнению Стуглева, органично дополняет новый формат молодежного дня на ПМЭФ, основной целью которого является создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодых людей, которые будут регулярно участвовать в ее работе. Директор Фонда Росконгресс уверен, что эта инициатива будет играть значительную роль в формировании резерва талантливых специалистов для ведущих компаний страны, занятых в различных секторах экономики.
В завершение ПМЭФ запланировано проведение международного молодежного экономического форума, на который приглашены молодые таланты — студенты, руководители, предприниматели, аспиранты и ученые. Весь этот день будет посвящен молодежи, ее мероприятия займут всю площадку крупнейшего экономического форума страны.
Проект «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологичную ярмарку вакансий, на которой будут представлены лучшие возможности для карьерного роста от компаний — участниц форума. Он предназначен для студентов и молодых специалистов без опыта работы, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, обучающие программы и вакансии будут представлены в едином чат-боте для удобства участников как в онлайн-режиме, так и на площадке форума.
С начала 2020 года Фонд Росконгресс активно работает над созданием и реализацией разнообразных социальных и образовательных инициатив, направленных на поддержку молодого поколения на всех этапах развития — от обучения до успешного трудоустройства. Все эти проекты в совокупности составляют единую систему, цель которой — развитие кадрового потенциала страны. Особое внимание уделяется школьникам, студентам и молодым специалистам по всей стране, находящимся в трудной жизненной ситуации или столкнувшимся с трудностями в обучении и трудоустройстве, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Роль информационного партнера ПМЭФ выполняет медиахолдинг 1MI.