Фонд Росконгресс идет на ПМЭФ-2024 с проектом «Потенциал страны. Карьера»

С начала 2020 года Фонд Росконгресс активно работает над созданием и реализацией разнообразных социальных и образовательных инициатив, направленных на поддержку молодого поколения на всех этапах развития — от обучения до успешного трудоустройства. Все эти проекты в совокупности составляют единую систему, цель которой — развитие кадрового потенциала страны. Особое внимание уделяется школьникам, студентам и молодым специалистам по всей стране, находящимся в трудной жизненной ситуации или столкнувшимся с трудностями в обучении и трудоустройстве, включая людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.