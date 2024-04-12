Эксперт заявил, что хакеры атаковали iPhone по всему миру

Компания Apple предупредила о шпионских атаках на iPhone, охвативших владельцев устройств из 92 стран, в том числе и России. Обнаружено, что хакеры используют сложные методы для дистанционного взлома устройств, нацеленные на определенные профили пользователей, такие как журналисты и дипломаты.