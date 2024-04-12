Эксперт заявил, что хакеры атаковали iPhone по всему миру

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Руководитель команды разработки приложения подчеркнул, что атака имеет масштаб и целенаправленность, а в период первых минут пользователи могут быть наиболее уязвимы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Apple реагирует быстро, предлагая рекомендации для защиты устройств, включая активацию особого режима блокировки. Эксперт также предупредил о возможности утечки данных и призвал пользователей принять меры для обеспечения безопасности своих учетных записей.