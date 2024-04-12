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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:09

Эксперт заявил, что хакеры атаковали iPhone по всему миру

12 апреля 2024, 07:09
Компания Apple предупредила о шпионских атаках на iPhone, охвативших владельцев устройств из 92 стран, в том числе и России. Обнаружено, что хакеры используют сложные методы для дистанционного взлома устройств, нацеленные на определенные профили пользователей, такие как журналисты и дипломаты.

Руководитель команды разработки приложения подчеркнул, что атака имеет масштаб и целенаправленность, а в период первых минут пользователи могут быть наиболее уязвимы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Apple реагирует быстро, предлагая рекомендации для защиты устройств, включая активацию особого режима блокировки. Эксперт также предупредил о возможности утечки данных и призвал пользователей принять меры для обеспечения безопасности своих учетных записей.

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