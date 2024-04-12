Двое на одном. В Тюмени на электросамокатах запретят ездить двум пассажирам

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В основе новой технологии — искусственный интеллект, который сам будет определять число пассажиров по весу прямо во время поездки. Алгоритм настроен так, что определяет он именно вес человека, независимо от того, кто едет водителем, а кто пассажиром. Поэтому самокатчикам с сумкой или тяжелым рюкзаком нечего бояться.
Если система опознает второго пассажира — самокат остановится и не будет доступен для поездки пользователю, взявшему с собой второго человека. Таким ограничением компания кикшеринга хочет сократить число травм на самокатах и опасных ситуаций на дорогах.
Ранее «Наш город» писал об общении сотрудников ГИБДД с водителями авто, самокатчиками и пешеходами. Все три группы тюменцев поделились с инспекторами своими претензиями друг к другу.