Двое на одном. В Тюмени на электросамокатах запретят ездить двум пассажирам

В основе новой технологии — искусственный интеллект, который сам будет определять число пассажиров по весу прямо во время поездки. Алгоритм настроен так, что определяет он именно вес человека, независимо от того, кто едет водителем, а кто пассажиром. Поэтому самокатчикам с сумкой или тяжелым рюкзаком нечего бояться.