2 млн руб заплатят власти Тюмени ребенку, ставшему инвалидом на улице

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как установили в прокуратуре, еще в 2019 году ребенок возвращался домой по улице Республики, где поскользнулась и расшибла голову. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, где зафиксировали тяжелую травму черепа и позвоночника, что в последствии привело к инвалидности. Сейчас ребенок не может ходить и обучается на дому.
После расследования произошедшего выяснилось, что причиной падения стало плохое дорожное покрытие, за качество которого отвечала городская администрация.
Прокуратура обратилась в суд с требованием возместить матери пострадавшей компенсацию — суд требование удовлетворил полностью.
Ранее «Нашгород» писал о водителе, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Его нашли благодаря записи с камер наблюдения.