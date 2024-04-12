2 млн руб заплатят власти Тюмени ребенку, ставшему инвалидом на улице

Как установили в прокуратуре, еще в 2019 году ребенок возвращался домой по улице Республики, где поскользнулась и расшибла голову. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, где зафиксировали тяжелую травму черепа и позвоночника, что в последствии привело к инвалидности. Сейчас ребенок не может ходить и обучается на дому.