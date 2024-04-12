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2 млн руб заплатят власти Тюмени ребенку, ставшему инвалидом на улице

2 млн руб заплатят власти Тюмени ребенку, ставшему инвалидом на улице

12 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI
За получившего тяжелую травму и инвалидность ребенка администрация заплатит 2 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. В ведомство за помощью больше 2 лет назад обратилась мама девочки.

Как установили в прокуратуре, еще в 2019 году ребенок возвращался домой по улице Республики, где поскользнулась и расшибла голову. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, где зафиксировали тяжелую травму черепа и позвоночника, что в последствии привело к инвалидности. Сейчас ребенок не может ходить и обучается на дому.

После расследования произошедшего выяснилось, что причиной падения стало плохое дорожное покрытие, за качество которого отвечала городская администрация.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возместить матери пострадавшей компенсацию — суд требование удовлетворил полностью.

Ранее «Нашгород» писал о водителе, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Его нашли благодаря записи с камер наблюдения.

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