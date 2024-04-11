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За неправильную утилизацию автомобильных шин тюменцев ждут большие штрафы

За неправильную утилизацию автомобильных шин тюменцев ждут большие штрафы

11 апреля 2024, 09:46
Фото: «ТЭО»
Шины изготовлены из синтетического каучука, огнеопасны и практически не подвержены биологическому разложению. Горы старых покрышек существенно загрязняют почву и грунтовые воды. Из них запрещено создавать клумбы и заборы, а за их сжигание или незаконное складирование водитель может получить штраф.

Реализация национального проекта «Экология» постепенно приводит в соответствие различные, но связанные между собой нормативные акты. Это касается в том числе утилизации отдельных видов отходов, которые могут пойти на переработку. К ним относятся, например, непригодные к эксплуатации автомобильные покрышки. Согласно правовой документации, они не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО) и не входят в зону ответственности регионального оператора. Их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и отправлять на полигоны для захоронения.

При нагреве и взаимодействии с воздухом шины могут выделять токсичные вещества: изопрен, бутадиен, бензол, ксилол, толуол, стирол, фенолы и формальдегид. Свалки шин являются привлекательным местом для различных вредителей, начиная от комаров и заканчивая крысами.

Фото: «ТЭО»

Требования к обращению с отслужившей свой срок автомобильной резиной содержатся в федеральном законе N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Не только производство и продажа покрышек, но и их утилизация также подчиняется строгим правилам. Статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрены штрафы за неправильную утилизацию покрышек.

В 2024 году за неправильную утилизацию старых шин — сжигание или захоронение — для физических лиц предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

При повторном нарушении правил в течение года штрафы могут значительно возрасти. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, в то время как самозанятым или ИП он может обойтись от 50 до 70 тысяч рублей. Величина взыскания для юридических лиц значительно выше и варьируется от 250 до 400 тысяч рублей, вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 дней. В случае, если нарушение привело к ущербу для здоровья людей или окружающей среды, может последовать уголовное дело.

Региональный оператор ООО «ТЭО» выпустил для жителей Тюменской области памятку о том, какие отходы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и контейнеры для строительных отходов.

Фото: «ТЭО»

Для того, чтобы избежать наказания, нужно придерживаться простого правила: утилизацию автопокрышек производят специализированные предприятия, список которых опубликован на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. В областном центре прием шин ведут четыре предприятия:

  • ООО «Экостэп-Тюмень» (ул. Авторемонтная, д. 31а/100),
  • НПО «Сервис-экология», ул. Юности, д. 97,
  • ООО «Развитие», ул. 30 лет Победы, 27,
  • ООО «Экотех-Тюмень», ул. Тимофея Чаркова, д. 11а, стр. 1.

Сезонная смена автопокрышек часто сопровождается различными акциями от шиномонтажных мастерских и автомагазинов. Они готовы принять старые покрышки либо за небольшую плату, либо за скидку.

Отходы шин и покрышек транспортных средств не относятся к твердым коммунальным отходам, не входят в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО и подлежат вывозу или передаче предприятиям, обладающим соответствующей разрешительной документацией на работу с ними, — уточнили в администрации Тюмени.

Региональные власти призывают жителей Тюменской области ответственно относиться к экологии родного края и соблюдать правила утилизации отдельных видов отходов.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Водители#Предприятия#Экология#Отходы#Юридические лица#Автомобильные колеса и шины#Федеральный закон#Анастасия Имамахметова
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