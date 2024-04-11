За неправильную утилизацию автомобильных шин тюменцев ждут большие штрафы

При повторном нарушении правил в течение года штрафы могут значительно возрасти. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, в то время как самозанятым или ИП он может обойтись от 50 до 70 тысяч рублей. Величина взыскания для юридических лиц значительно выше и варьируется от 250 до 400 тысяч рублей, вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 дней. В случае, если нарушение привело к ущербу для здоровья людей или окружающей среды, может последовать уголовное дело.