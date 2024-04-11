В Тюмени прошла конференция участковых врачей-терапевтов

Стоит отметить, что в Тюменской области работает много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к местным медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран. Тюменские врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.