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Posted 11 апреля, 12:23

Published 11 апреля, 12:23

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Тюмени прошла конференция участковых врачей-терапевтов

В Тюмени прошла конференция участковых врачей-терапевтов

11 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Около 200 врачей из разных медицинских учреждений Тюменской области приняли участие в конференции участковых терапевтов, которая прошла накануне, 10 апреля.

Специалисты здравоохранения выступили с докладами. Обсуждались такие темы, как «Эффективный амбулаторный прием в условиях многозадачности», «Современные аспекты диагностики и лечения острого пиелонефрита» и другие.

Эксперты рассказали о том, как участковому терапевту разделить ответственность и выстроить границы компетенции, а также о том, как организовать работу на участке.

В конце встречи подвели итоги, и врачи-терапевты в режиме диалога задали интересующие вопросы докладчикам.

Стоит отметить, что в Тюменской области работает много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к местным медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран. Тюменские врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.

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