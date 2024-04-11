В РЭО предложили покрывать нужды регоператоров на ООПТ из средств курортного сбора

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 15:59
В Республике Башкортостан 11 апреля состоялось пленарное заседание «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» Экологического форума, в ходе которого генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым было озвучено соответствующее предложение.
В соответствии с заявлением эксперта тарифы для граждан не должны становиться источником финансирования работ на ООПТ, пишет newstracker.ru. Это крайне несправедливо, так как данную практику можно расценить как перекладывание ответственности за ущерб, наносимый туристическим потоком, на жителей территорий, на которых находятся ООПТ. Во избежание такой ситуации в РЭО предлагают покрывать соответствующие расходы из средств курортного сбора. Уже существуют такого рода прецеденты. «Мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — подчеркнул Буцаев.
Кроме того, глава РЭО заявил, что в России существует потребность в строительстве инфраструктурных объектов по переработке ТКО с повышенной мощностью. Возводить мощности по переработке отходов, оставляемых туристами, также предлагается на средства от курортного сбора.
По указу президента 14 января 2019 года была учреждена публично-правовая компания «Российский экологический оператор», главная цель которой — формирование в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с задачами национального проекта «Экология» это нужно для сокращения объемов захораниваемых ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь полной сортировки объемов ТКО и снижения наполовину объемов отходов, вывозимых на полигоны. Достижение таких показателей возможно только при условии построения экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.