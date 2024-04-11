В РЭО предложили покрывать нужды регоператоров на ООПТ из средств курортного сбора

В соответствии с заявлением эксперта тарифы для граждан не должны становиться источником финансирования работ на ООПТ, пишет newstracker.ru. Это крайне несправедливо, так как данную практику можно расценить как перекладывание ответственности за ущерб, наносимый туристическим потоком, на жителей территорий, на которых находятся ООПТ. Во избежание такой ситуации в РЭО предлагают покрывать соответствующие расходы из средств курортного сбора. Уже существуют такого рода прецеденты. «Мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — подчеркнул Буцаев.