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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Тюменские стройотрядовцы будут работать на объекте КРТ от «Страны Девелопмент»

Тюменские стройотрядовцы будут работать на объекте КРТ от «Страны Девелопмент»

11 апреля 2024, 07:18
Фото: «Страна Девелопмент»
На летних каникулах 2024 года тюменские студенты отправятся на работы к крупнейшему застройщику города — ГК «Страна Девелопмент». Застройщик и Тюменское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» подписали соответствующий договор.

Ребятам поручат работы по строительству домов и благоустройству территории одного из объектов «Страны». Бетонирование железобетонного каркаса зданий в местах прокладки инженерных сетей, укладка плит и подготовка основания, обустройство строительной площадки, содержание площадок складирования и другие работы — все пройдет под чутким наблюдением наставников и опытных строителей. Часть бойцов студенческих отрядов будут заниматься сметными работами.

Фото: «Страна Девелопмент»

Свой вклад студенты внесут в реализацию федеральной программы комплексного развития территорий. С применением именно этого механизма «Страна» в районе Дома Обороны возводит жилой комплекс «Авторский». Он уже ударными темпами растет на месте бывшего пустыря.

Там раньше была только высокая трава да железяки торчали, — вспоминают тюменцы.
Руководитель регионального штаба ТРО МООО «РСО» Анна Кабакова и региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Евгений Гаврилов.Руководитель регионального штаба ТРО МООО «РСО» Анна Кабакова и региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Евгений Гаврилов.
Руководитель регионального штаба ТРО МООО «РСО» Анна Кабакова и региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Евгений Гаврилов.
Фото: «Страна Девелопмент»

Участок под застройку КРТ площадью 8,4 гектара был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона Дом.рф на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Комплекс будет состоять из 4 домов. Общая жилая площадь — более ста тысяч квадратных метров. В проекте комплекса предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.

Отметим, годом рождения стройотрядов считается 1959-й. Именно в этот год 339 студентов МГУ отправились в Северный Казахстан помогать в освоении целины — строить необходимую инфраструктуру. Всего за годы существования движения студенческих отрядов, с 1965 по 1991 год, в их работе приняло участие почти 13 миллионов юношей и девушек.

История стройотрядов современной России начинается 4 июня 2004 года. В этот день в Москве состоялось первое всероссийское совещание руководителей окружных штабов студенческих отрядов Российской Федерации. Сегодня бойцы РСО занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами.

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