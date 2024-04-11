Тюменские стройотрядовцы будут работать на объекте КРТ от «Страны Девелопмент»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Ребятам поручат работы по строительству домов и благоустройству территории одного из объектов «Страны». Бетонирование железобетонного каркаса зданий в местах прокладки инженерных сетей, укладка плит и подготовка основания, обустройство строительной площадки, содержание площадок складирования и другие работы — все пройдет под чутким наблюдением наставников и опытных строителей. Часть бойцов студенческих отрядов будут заниматься сметными работами.
Свой вклад студенты внесут в реализацию федеральной программы комплексного развития территорий. С применением именно этого механизма «Страна» в районе Дома Обороны возводит жилой комплекс «Авторский». Он уже ударными темпами растет на месте бывшего пустыря.
Там раньше была только высокая трава да железяки торчали, — вспоминают тюменцы.
Участок под застройку КРТ площадью 8,4 гектара был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона Дом.рф на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Комплекс будет состоять из 4 домов. Общая жилая площадь — более ста тысяч квадратных метров. В проекте комплекса предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.
Отметим, годом рождения стройотрядов считается 1959-й. Именно в этот год 339 студентов МГУ отправились в Северный Казахстан помогать в освоении целины — строить необходимую инфраструктуру. Всего за годы существования движения студенческих отрядов, с 1965 по 1991 год, в их работе приняло участие почти 13 миллионов юношей и девушек.
История стройотрядов современной России начинается 4 июня 2004 года. В этот день в Москве состоялось первое всероссийское совещание руководителей окружных штабов студенческих отрядов Российской Федерации. Сегодня бойцы РСО занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами.