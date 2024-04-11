Тюменские стройотрядовцы будут работать на объекте КРТ от «Страны Девелопмент»

Участок под застройку КРТ площадью 8,4 гектара был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона Дом.рф на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Комплекс будет состоять из 4 домов. Общая жилая площадь — более ста тысяч квадратных метров. В проекте комплекса предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.