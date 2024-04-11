Тюмень примет первый Муниципальный инвестиционный форум

Posted 11 апреля, 14:24
Published 11 апреля, 14:24
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Подобные мероприятия в течение года пройдут также в Липецке, Сочи и Иннополисе, но выбор Тюмени как площадки проведения первого мероприятия не случаен.
В регионе реализована целая экосистема проектов, направленных на развитие инвестиционного климата в муниципалитетах. Проекты: «Капитаны бизнеса. Развитие территорий», «Акселератор муниципальных команд», «Инвестиционные профили» — вошли в число лучших практик АСИ «Смартека».
Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.
Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.
Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».