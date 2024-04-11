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Posted 11 апреля, 14:24

Published 11 апреля, 14:24

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Тюмень примет первый Муниципальный инвестиционный форум

Тюмень примет первый Муниципальный инвестиционный форум

11 апреля 2024, 14:24
Фото: nashgorod.ru
Тюмень станет первым городом в России, где состоится Муниципальный инвестиционный форум. Мероприятие запланировано на 24–25 апреля, сообщили в региональном Инвестагентстве.

Подобные мероприятия в течение года пройдут также в Липецке, Сочи и Иннополисе, но выбор Тюмени как площадки проведения первого мероприятия не случаен.

В регионе реализована целая экосистема проектов, направленных на развитие инвестиционного климата в муниципалитетах. Проекты: «Капитаны бизнеса. Развитие территорий», «Акселератор муниципальных команд», «Инвестиционные профили» — вошли в число лучших практик АСИ «Смартека».

Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.

Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.

Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».

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