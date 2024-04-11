Суд Вьетнама приговорил к казни за финансовые преступления главу стройкомпании

Согласно обвинению, Лан, хотя и не имела непосредственной власти в банке, владела 91,5% его акций через третьих лиц и подставные компании. Она представляла ложные заявки на получение кредитов в течение 11 лет, чтобы вывести средства из банка. СМИ сообщали, что ей были выданы займы, составляющие 93% всего портфеля SCB.