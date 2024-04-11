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Published Сегодня, 17:19

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Updated Сегодня, 17:24

Суд Вьетнама приговорил к казни за финансовые преступления главу стройкомпании

11 апреля 2024, 17:19
Глава крупной строительной компании Van Thinh Phat во Вьетнаме Труонг Ми Лан была приговорена к смертной казни за растрату, взяточничество и нарушение банковских правил. Дело Лан стало самым крупным в истории Вьетнама по мошенничеству и вызвало шок в стране.

По предварительным данным, сумма украденных средств составляла $12,5 млрд, что почти равно 3% ВВП страны. Однако на слушании прокурор заявил, что общий ущерб составил $27 млрд. Об этом пишет RTVI со ссылкой на The Guardian.

В своем приговоре суд в Хошимине отмечает, что действия Лан подорвали доверие людей к руководству страны и Коммунистической партии. Она признала свою вину в мошеннических действиях со средствами Сайгонского коммерческого банка.

В ходе расследования было задержано еще 85 человек, включая экс-руководителей банков и правительственных чиновников. Дело стало частью национальной кампании по борьбе с коррупцией, возглавляемой генеральным секретарем Коммунистической партии. За последние годы эта кампания привела к обвинениям тысяч людей и отставке нескольких высокопоставленных чиновников.

Лан была арестована в октябре 2022 года и отрицала все обвинения. Ее родственница заявила о намерении подать апелляцию перед вынесением приговора. Смертная казнь является редким наказанием в коррупционных делах.

СМИ Вьетнама сообщают, что Лан признала свою вину на суде и просила снисхождения для своего супруга и племянницы, которые также привлечены к ответственности.

Научный сотрудник Института Исеаса-Юсофа Исхака назвал этот приговор важным шагом в борьбе с коррупцией в стране. Он отметил, что это самое масштабное дело против частного бизнеса с большим числом обвиняемых, доказательств и денег.

Согласно обвинению, Лан, хотя и не имела непосредственной власти в банке, владела 91,5% его акций через третьих лиц и подставные компании. Она представляла ложные заявки на получение кредитов в течение 11 лет, чтобы вывести средства из банка. СМИ сообщали, что ей были выданы займы, составляющие 93% всего портфеля SCB.

По версии следствия, Лан и другие банкиры давали взятки государственным чиновникам для скрытия своих действий. Бывший главный банковский инспектор Государственного банка рассказал, что деньги передавались в коробках из пенопласта. Он отказался принять взятку, а Лан не стала забирать ее назад.

В марте президент Вьетнама объявил об отставке из-за предполагаемых нарушений, которые негативно повлияли на общественное мнение о партии и государстве. Этот случай стал еще одним в серии коррупционных скандалов, в которых принимали участие высокопоставленные чиновники страны.

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