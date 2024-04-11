Среди тюменцев набирают популярность горнолыжные курорты Сибири и Поволжья

Отметим, в целом по стране половина от всех поездок в этом сезоне были совершены в горный кластер Сочи. Еще 13,5% от общего турпотока среди россиян приходятся на поездки в республику Карачаево-Черкесия — там находятся курорты Архыз и Домбай. Тройку наиболее популярных для катания регионов в этом сезоне замыкает Кабардино-Балкария — в Приэльбрусье было совершено 7,5% от общего числа поездок на горнолыжные курорты.