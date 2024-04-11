nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Среди тюменцев набирают популярность горнолыжные курорты Сибири и Поволжья

Среди тюменцев набирают популярность горнолыжные курорты Сибири и Поволжья

11 апреля 2024, 09:30
Фото: Марина Цуканова
Экосистема МТС с помощью сервиса для путешествий МТС Travel и обезличенной Big Data проанализировала поездки туристов на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Выяснилось, что наиболее активно растет интерес тюменцев к горнолыжным комплексам Сибири и Поволжья.

Согласно данным аналитиков, самый высокий рост числа поездок жителей Тюменской области год к году показал горнолыжный курорт Манжерок в Республике Алтай — почти в два раза. Такая динамика объяснима: в декабре 2023 года состоялось официальное открытие комплекса, в том числе множества объектов инфраструктуры для катания. В тройку популярных направлений также вошли «Свияжские холмы» в Республике Татарстан и курорт Шерегеш в Кемеровской области. Пятерку лидеров замыкает горный кластер Сочи — Газпром и Роза Хутор.

Отметим, в целом по стране половина от всех поездок в этом сезоне были совершены в горный кластер Сочи. Еще 13,5% от общего турпотока среди россиян приходятся на поездки в республику Карачаево-Черкесия — там находятся курорты Архыз и Домбай. Тройку наиболее популярных для катания регионов в этом сезоне замыкает Кабардино-Балкария — в Приэльбрусье было совершено 7,5% от общего числа поездок на горнолыжные курорты.

Число путешествий россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне — с декабря 2023-го по март 2024-го — туристы проводили в среднем по 6 дней в горах. По сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.

#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Тюменцы#Сочи#МТС#Газпром#Татарстан#Путешествия#Сибирь#Алтай#Кемеровская область#Анастасия Имамахметова#Исследование#Горнолыжные курорты#Россияне
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Сегодня, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Сегодня, 10:58
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Сегодня, 02:59
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Сегодня, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Сегодня, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Сегодня, 10:37
"