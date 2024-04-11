Среди тюменцев набирают популярность горнолыжные курорты Сибири и Поволжья

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:41
Согласно данным аналитиков, самый высокий рост числа поездок жителей Тюменской области год к году показал горнолыжный курорт Манжерок в Республике Алтай — почти в два раза. Такая динамика объяснима: в декабре 2023 года состоялось официальное открытие комплекса, в том числе множества объектов инфраструктуры для катания. В тройку популярных направлений также вошли «Свияжские холмы» в Республике Татарстан и курорт Шерегеш в Кемеровской области. Пятерку лидеров замыкает горный кластер Сочи — Газпром и Роза Хутор.
Отметим, в целом по стране половина от всех поездок в этом сезоне были совершены в горный кластер Сочи. Еще 13,5% от общего турпотока среди россиян приходятся на поездки в республику Карачаево-Черкесия — там находятся курорты Архыз и Домбай. Тройку наиболее популярных для катания регионов в этом сезоне замыкает Кабардино-Балкария — в Приэльбрусье было совершено 7,5% от общего числа поездок на горнолыжные курорты.
Число путешествий россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне — с декабря 2023-го по март 2024-го — туристы проводили в среднем по 6 дней в горах. По сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.