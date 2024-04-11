«Росводоканал Тюмень» перекладывает сети на месте будущего сквера воды

Соглашение о благоустройстве общественного пространства в Восточном административном округе глава города Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева подписали в конце 2023 года. Сквер будет посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода, который был открыт в Тюмени в 1864 году.