«Росводоканал Тюмень» перекладывает сети на месте будущего сквера воды

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В этом году там будет благоустроен новый сквер, посвященный 160-летию тюменского водопровода.
Действующая сеть водоснабжения выполнена из стали и эксплуатируется почти 30 лет. На ней не было аварий, но, учитывая возраст трубы, мы приняли решение переложить коммуникации, чтобы после завершения проекта не нарушать благоустройство, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Методом горизонтально-направленного бурения, который не требует раскопки траншей, будет проложено 200 метров трубы диаметром 315 мм. Коммуникации из современных полимеров имеют гарантийный срок службы 50 лет и устойчивы к подвижкам грунта.
Завершить строительство нового водопровода планируется до конца апреля. После этого начнется работа по благоустройству общественного пространства. В сквере оборудуют прогулочную зону и детскую площадку, установят лавочки. Центральным арт-объектом станет «сухой» фонтан в форме капли воды.
Соглашение о благоустройстве общественного пространства в Восточном административном округе глава города Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева подписали в конце 2023 года. Сквер будет посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода, который был открыт в Тюмени в 1864 году.