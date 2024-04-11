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Updated Сегодня, 07:10

«Росводоканал Тюмень» перекладывает сети на месте будущего сквера воды

«Росводоканал Тюмень» перекладывает сети на месте будущего сквера воды

11 апреля 2024, 07:08
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал приступил к реконструкции сетей водоснабжения в Восточном административном округе.

В этом году там будет благоустроен новый сквер, посвященный 160-летию тюменского водопровода.

Действующая сеть водоснабжения выполнена из стали и эксплуатируется почти 30 лет. На ней не было аварий, но, учитывая возраст трубы, мы приняли решение переложить коммуникации, чтобы после завершения проекта не нарушать благоустройство, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Методом горизонтально-направленного бурения, который не требует раскопки траншей, будет проложено 200 метров трубы диаметром 315 мм. Коммуникации из современных полимеров имеют гарантийный срок службы 50 лет и устойчивы к подвижкам грунта.

Завершить строительство нового водопровода планируется до конца апреля. После этого начнется работа по благоустройству общественного пространства. В сквере оборудуют прогулочную зону и детскую площадку, установят лавочки. Центральным арт-объектом станет «сухой» фонтан в форме капли воды.

Соглашение о благоустройстве общественного пространства в Восточном административном округе глава города Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева подписали в конце 2023 года. Сквер будет посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода, который был открыт в Тюмени в 1864 году.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#Водопровод#Вода#Фонтан#Сибирь#Сквер
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