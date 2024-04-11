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Posted 11 апреля, 12:09

Published 11 апреля, 12:09

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Многодетные тюменки могут выиграть грант на развитие собственного дела

Многодетные тюменки могут выиграть грант на развитие собственного дела

11 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Многодетных мам Тюменской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе. Регистрация для участия в региональной пилотной программе «Мама-предприниматель» уже началась, сообщает пресс-служба правительства области.

Участниц ждет пятидневный тренинг — лекции, практические занятия и общение с опытными наставниками. В финале обучения многодетные мамы представят свои бизнес-проекты экспертному жюри.

Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Принять участие в программе могут только многодетные женщины в статусе физического лица, которые хотят открыть свой бизнес. Заявки принимаются до 15 апреля на сайте мойбизнес-72.рф.

Обучение будет проходить с 22 по 26 апреля 2024 года в городе Тюмени.

Организатором программы, которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» выступает центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Минэкономразвития РФ.

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