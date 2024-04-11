Многодетные тюменки могут выиграть грант на развитие собственного дела

Posted 11 апреля, 12:09
Published 11 апреля, 12:09
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Участниц ждет пятидневный тренинг — лекции, практические занятия и общение с опытными наставниками. В финале обучения многодетные мамы представят свои бизнес-проекты экспертному жюри.
Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.
Принять участие в программе могут только многодетные женщины в статусе физического лица, которые хотят открыть свой бизнес. Заявки принимаются до 15 апреля на сайте мойбизнес-72.рф.
Обучение будет проходить с 22 по 26 апреля 2024 года в городе Тюмени.
Организатором программы, которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» выступает центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Минэкономразвития РФ.