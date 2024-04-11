Эксперты рассказали об актуальных ароматах парфюмерии

Парфюмерная вода обязательно должна изготавливаться из качественных компонентов и сохранять стойкий аромат, чтобы он держался в течение всего дня. Кроме того, в любой парфюмерной композиции важно, чтобы аромат раскрывался постепенно, оставляя за собой особый шлейф.