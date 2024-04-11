Эксперты рассказали об актуальных ароматах парфюмерии

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Парфюмерная вода обязательно должна изготавливаться из качественных компонентов и сохранять стойкий аромат, чтобы он держался в течение всего дня. Кроме того, в любой парфюмерной композиции важно, чтобы аромат раскрывался постепенно, оставляя за собой особый шлейф.
То, что качественный парфюм должен иметь высокую цену, не более чем миф. При разумном подходе к выбору аромата можно отыскать приемлемые по цене, но качественные варианты, пишет newia.ru.
Например, парфюмерная вода Mugler Angel имеет ярко выраженный восточный характер. Ее аромат раскрывается постепенно и сохраняется весь день. В этих духах звучит аромат сахарной ваты, кокоса, жасмина, бергамота, а также мандарина. Далее ощущаются нотки ежевики, персика, сливы и ландыша.
Сердцевиной композиции выступают сочетание ванили, мускуса, пачули, а также шоколадные и карамельные тона. Аромат, оставляющий настолько изысканный шлейф, надолго завораживает и привлекает.