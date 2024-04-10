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В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы автобусных рейсов

За срывы автобусных рейсов в морозы тюменскому перевозчику выписали штраф

10 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы автобусных рейсов

В январские морозы жители Тюмени ждали автобусов, но они не приезжали. Прокуратура увидела нарушение прав горожан.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку по факту нарушения прав горожан. Установлено, что организация, которая занимается перевозками по маршрутам № № 6, 8, 29, 29д, 34, 79, 84 и 134, допустила срывы рейсов.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений. Также перевозчика привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что из-за жалоб тюменцев водителей автобусов наказали около 300 раз. В основном, горожане жалуются на грубое общение. Как правило, с водителями проводятся беседы и до увольнения дело доходит крайне редко.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Нарушения#Штрафы#Любовь Селезнева
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