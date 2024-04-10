За срывы автобусных рейсов в морозы тюменскому перевозчику выписали штраф

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку по факту нарушения прав горожан. Установлено, что организация, которая занимается перевозками по маршрутам № № 6, 8, 29, 29д, 34, 79, 84 и 134, допустила срывы рейсов.
В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений. Также перевозчика привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за жалоб тюменцев водителей автобусов наказали около 300 раз. В основном, горожане жалуются на грубое общение. Как правило, с водителями проводятся беседы и до увольнения дело доходит крайне редко.