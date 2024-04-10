В РЭО перечислили задачи и источники информации федеральной системы экомониторинга

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, уже в этом году заработает первая очередь системы, в которую будут направляться данные из более чем 10 различных источников. Главной задачей ФГИС станет всесторонняя и своевременная передача информации о состоянии окружающей среды. Из системы данные будут поступать в государственные органы, а также местным властям, общественным объединениям и некоммерческим организациям, юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом пишет 56orb.