В РЭО перечислили задачи и источники информации федеральной системы экомониторинга

Posted Вчера, 15:35
Published Вчера, 15:35
Modified Вчера, 15:37
Updated Вчера, 15:37
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, уже в этом году заработает первая очередь системы, в которую будут направляться данные из более чем 10 различных источников. Главной задачей ФГИС станет всесторонняя и своевременная передача информации о состоянии окружающей среды. Из системы данные будут поступать в государственные органы, а также местным властям, общественным объединениям и некоммерческим организациям, юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом пишет 56orb.
Данные будут передаваться в систему десятью органами исполнительной власти РФ, региональными исполнительными органами и органами местного самоуправления, юрлицами и физлицами. В числе источников информации — такие ведомства, как Минсельхоз, Минприроды РФ, Росстат, Рослесхоз, а также Росприроднадзор, Росводресурсы, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство и Роснедра.
Во ФГИС «Экомониторинг» будут направлять информацию о состоянии всех компонентов окружающей среды. В системе аккумулируют данные об уровне радиации, источниках выбросов и сбросов вредных веществ, обращении с производственными отходами и ТКО. Кроме того, во ФГИС будет поступать информация о мерах, принимаемых для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду, экологической обстановке в системе озера Байкал и прочем. В числе нововведений системы нельзя не упомянуть данные о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты.
Согласно заявлению замгендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, Российский экологический оператор, исполняющий роль оператора ФГИС, обеспечит безостановочную работу системы. РЭО будет контролировать соблюдение норм информационной безопасности, гарантируя сохранность, постоянство и своевременную обработку принимаемой, передаваемой и аккумулированной в базах данных системы информации.