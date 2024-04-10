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Posted Вчера, 19:30

Published Вчера, 19:30

Modified Вчера, 19:35

Updated Вчера, 19:35

Уровень воды в Урале в черте Оренбурга побил очередной рекорд

10 апреля 2024, 19:30
На официальной странице правительства Оренбургской области сообщили о том, что 10 апреля в столице региона был зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Урал за всю историю наблюдений.

Уровень воды продолжал расти и достиг отметки в 10,22 метра, увеличившись на 44 сантиметра. Местные власти сообщили, что до сих пор под водой находятся 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате эвакуации было переселено 7457 человек, включая 1982 несовершеннолетних. На данный момент временные убежища принимают 1493 человека, в том числе 257 детей. Кроме того, из-за наводнения в 6 населенных пунктах региона используются 17 запасных источников электроэнергии.

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