Уровень воды в Урале в черте Оренбурга побил очередной рекорд

Posted Вчера, 19:30
Published Вчера, 19:30
Modified Вчера, 19:35
Updated Вчера, 19:35
Уровень воды продолжал расти и достиг отметки в 10,22 метра, увеличившись на 44 сантиметра. Местные власти сообщили, что до сих пор под водой находятся 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате эвакуации было переселено 7457 человек, включая 1982 несовершеннолетних. На данный момент временные убежища принимают 1493 человека, в том числе 257 детей. Кроме того, из-за наводнения в 6 населенных пунктах региона используются 17 запасных источников электроэнергии.