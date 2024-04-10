Уровень воды в Урале в черте Оренбурга побил очередной рекорд

Уровень воды продолжал расти и достиг отметки в 10,22 метра, увеличившись на 44 сантиметра. Местные власти сообщили, что до сих пор под водой находятся 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».