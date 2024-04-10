«Уральская Сталь» оказывает помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о составлении графика доставки гуманитарной помощи. Сегодня осуществляется доставка продуктов питания и 960 полуторалитровых бутылок воды в пункты временного размещения в Орске. Сегодня, например, доставляются постельные принадлежности, включая матрасы, подушки и одеяла. «Уральская Сталь» продолжает приобретать все необходимое для пострадавших. Загорский трубный завод также откликнулся и направил фуры с гуманитарной помощью из Москвы. Предприятие следит за ситуацией и готовит запасы для Новотроицка.