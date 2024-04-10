«Уральская Сталь» оказывает помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Издание 56orb.ru сообщает, что комбинат «Уральская Сталь» является частью группы компаний «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом. На предприятии был создан оперативный противопаводковый штаб, а 9 апреля под руководством генерального директора управляющей компании «Уральская Сталь» Дениса Сафина прошло его очное заседание.
«Уральская Сталь» активно оказывает помощь с момента эвакуации населения в Орске. Добровольцы комбината присоединились к волонтерским и спасательным группам, а также компания с самого начала противопаводковых мероприятий предоставила десятки единиц спецтехники. Кроме того, волонтеры организовали доставку бутилированной воды в пункты временного размещения пострадавших объемом около 50 тысяч литров.
Денис Сафин отметил, что комбинат помогает Орску и Новотроицку всеми возможными способами, придерживаясь принципов нестандартного подхода, без промедлений и с четкой и быстрой организацией.
Также компания направила в пункты временного размещения в Орске 350 коек с постельными принадлежностями. Ежедневно планируется отправка двух грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, продовольственными товарами и водой.
Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о составлении графика доставки гуманитарной помощи. Сегодня осуществляется доставка продуктов питания и 960 полуторалитровых бутылок воды в пункты временного размещения в Орске. Сегодня, например, доставляются постельные принадлежности, включая матрасы, подушки и одеяла. «Уральская Сталь» продолжает приобретать все необходимое для пострадавших. Загорский трубный завод также откликнулся и направил фуры с гуманитарной помощью из Москвы. Предприятие следит за ситуацией и готовит запасы для Новотроицка.
В благотворительном фонде «Содействие развитию Новотроицка» был открыт счет для сбора средств пострадавшим. Руководство компании «Уральская Сталь» тщательно контролирует все транзакции и расходы. Денис Сафин перечислил через этот фонд 100 миллионов рублей собственных средств на помощь пострадавшим от наводнения.
Предприятие также поможет восстановить жилье 240 семьям металлургов, имущество которых пострадало от затопления. Кроме этого, в компании был решен вопрос об оплате времени работы для работников и волонтеров, которые помогают эвакуированным, по среднему тарифу.
«Уральская Сталь» активно участвует в профилактических противопаводковых мероприятиях в Новотроицке. Были проведены работы по укреплению дамбы вдоль береговой линии Урала за городским парком, которая будет реконструирована после завершения паводка. Компания также готова оказать помощь приютам для животных в Орске и Новотроицке.