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«Росводоканал Тюмень» строит узловую КНС в Тюменском районе

«Росводоканал Тюмень» строит узловую КНС в Тюменском районе

10 апреля 2024, 07:28
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В поселке Боровский Тюменского района строится канализационная насосная станция. При проектировании объекта водоотведения предусмотрены самые современные и эффективные материалы и оборудование.

Станция будет оснащена тремя энергоэффективными насосами, сороудерживающим комплексом и системой очистки воздуха. Все внутренние коммуникации выполнят из материалов, не подверженных коррозийному износу, что значительно продлит срок их эксплуатации. Два независимых источника электроэнергии также повысят надежность работы станции.

Этот объект имеет большое экологическое значение для Тюменского района и всей Тюменской агломерации. КНС производительностью более 670 кубических метров в час будет транспортировать сточные воды от жилых домов и сливных станций поселков Богандинский, Винзили и Боровский на городские сооружения очистки сточных вод, где канализационные стоки пройдут тщательную очистку, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Сейчас строители из особо прочного бетона отливают подземную часть станции, которую углубят на восемь метров. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. В 2025 году после установки и наладки технологического оборудования КНС будет введена в эксплуатацию. После этого действующая канализационная насосная станция, исчерпавшая свой ресурс и не отвечающая современным экологическим нормам, будет ликвидирована.

#Тюмень#Тюменская область#Канализация#Водоканал#Строительные работы#Строительные материалы#Эксплуатация#Ликвидация
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