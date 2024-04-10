«Росводоканал Тюмень» строит узловую КНС в Тюменском районе

Сейчас строители из особо прочного бетона отливают подземную часть станции, которую углубят на восемь метров. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. В 2025 году после установки и наладки технологического оборудования КНС будет введена в эксплуатацию. После этого действующая канализационная насосная станция, исчерпавшая свой ресурс и не отвечающая современным экологическим нормам, будет ликвидирована.