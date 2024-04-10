«Росводоканал Тюмень» строит узловую КНС в Тюменском районе

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Станция будет оснащена тремя энергоэффективными насосами, сороудерживающим комплексом и системой очистки воздуха. Все внутренние коммуникации выполнят из материалов, не подверженных коррозийному износу, что значительно продлит срок их эксплуатации. Два независимых источника электроэнергии также повысят надежность работы станции.
Этот объект имеет большое экологическое значение для Тюменского района и всей Тюменской агломерации. КНС производительностью более 670 кубических метров в час будет транспортировать сточные воды от жилых домов и сливных станций поселков Богандинский, Винзили и Боровский на городские сооружения очистки сточных вод, где канализационные стоки пройдут тщательную очистку, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Сейчас строители из особо прочного бетона отливают подземную часть станции, которую углубят на восемь метров. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. В 2025 году после установки и наладки технологического оборудования КНС будет введена в эксплуатацию. После этого действующая канализационная насосная станция, исчерпавшая свой ресурс и не отвечающая современным экологическим нормам, будет ликвидирована.