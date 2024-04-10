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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Тюмени стартует сезон электросамокатов

«По коням!»: В Тюмень возвращаются электросамокаты

10 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI

В Тюмени стартует сезон электросамокатов

Сервис по краткосрочной аренде самокатов снова начнет действовать в Тюмени после зимнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сезон стартует уже 15 апреля. Известно, что на территории областной столицы услуги аренды такого транспорта, как и прежде, будут предоставлять «ВУШ» и «Ю-рент». На территории Тюмени в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов.

Власти областной столицы заявили, что в первую неделю работы проката, скорость транспорта будет минимальной — 15 километров в час. Это сделано для того, чтобы все участники дорожного движения могли адаптироваться.

Кроме того, в Тюмени расширили «тихие зоны», где скорость движения будет автоматически ограничиваться. Отметим, что в городе сохраняются места, где использовать электросамокат запрещено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2024 году изменились правила аренды и использования мобильного транспорта.

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