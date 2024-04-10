«По коням!»: В Тюмень возвращаются электросамокаты

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Сезон стартует уже 15 апреля. Известно, что на территории областной столицы услуги аренды такого транспорта, как и прежде, будут предоставлять «ВУШ» и «Ю-рент». На территории Тюмени в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов.
Власти областной столицы заявили, что в первую неделю работы проката, скорость транспорта будет минимальной — 15 километров в час. Это сделано для того, чтобы все участники дорожного движения могли адаптироваться.
Кроме того, в Тюмени расширили «тихие зоны», где скорость движения будет автоматически ограничиваться. Отметим, что в городе сохраняются места, где использовать электросамокат запрещено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2024 году изменились правила аренды и использования мобильного транспорта.