«По коням!»: В Тюмень возвращаются электросамокаты

Сезон стартует уже 15 апреля. Известно, что на территории областной столицы услуги аренды такого транспорта, как и прежде, будут предоставлять «ВУШ» и «Ю-рент». На территории Тюмени в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов.