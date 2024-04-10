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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

На тюменской трассе ограничат движение

«Планируйте заранее»: На региональной трассе под Тюменью введут ограничения

10 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI

На тюменской трассе ограничат движение

На 193-м километре автодороги Курган — Тюмень будет ограничено движение. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сообщается, что ограничения будут действовать в период с 00:00 часов 11 апреля до 04:00 11 апреля. В этот период специалисты будут демонтировать П-образную опору.

Безопасность движения будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы. Водителей просят заранее планировать поездку и быть внимательными.

Ранее «Наш город» сообщал, что Курганскую область ожидают паводки. Неблагоприятная ситуация может сложиться и в нашем регионе.

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