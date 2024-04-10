«Планируйте заранее»: На региональной трассе под Тюменью введут ограничения

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сообщается, что ограничения будут действовать в период с 00:00 часов 11 апреля до 04:00 11 апреля. В этот период специалисты будут демонтировать П-образную опору.
Безопасность движения будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы. Водителей просят заранее планировать поездку и быть внимательными.
Ранее «Наш город» сообщал, что Курганскую область ожидают паводки. Неблагоприятная ситуация может сложиться и в нашем регионе.