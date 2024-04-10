Дмитрий Демин: Спектр услуг доставки «Спецсвязью» расширяется на частный сектор

«Спецсвязь» обладает собственной сетью филиалов, где налажены эффективные транспортно-логистические механизмы. Это позволяет осуществлять доставку грузов как в Северо-Западном регионе, так и по всей Российской Федерации в кратчайшие сроки. При этом каждый маршрут прорабатывается индивидуально, а для доставки используется не только автотранспорт компании, но и партнерские линии с «Российскими железными дорогами», авиакомпаниями и морскими перевозчиками.