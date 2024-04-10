Дмитрий Демин: Спектр услуг доставки «Спецсвязью» расширяется на частный сектор

Posted Вчера, 14:18
Published Вчера, 14:18
Modified Вчера, 14:18
Updated Вчера, 14:18
По словам Демина, на данный момент государственные корпорации и организации, имеющие потребность в доставке секретной корреспонденции и других специальных грузов, составляют 60% клиентов «Спецсвязи» в Северо-Западном регионе, сообщает www.rosbalt.ru. Еще 25% перевозок заказывают представители крупного и среднего предпринимательства. Оставшуюся часть клиентуры составляют небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица.
«Спецсвязь» обладает собственной сетью филиалов, где налажены эффективные транспортно-логистические механизмы. Это позволяет осуществлять доставку грузов как в Северо-Западном регионе, так и по всей Российской Федерации в кратчайшие сроки. При этом каждый маршрут прорабатывается индивидуально, а для доставки используется не только автотранспорт компании, но и партнерские линии с «Российскими железными дорогами», авиакомпаниями и морскими перевозчиками.
Кроме того, компания имеет разрешение на законодательном уровне на вооруженное сопровождение, с которым осуществляются перевозки денежных средств, ювелирных изделий и других особо ценных грузов, застрахованных на сумму до 6 миллиардов рублей. Недавно успешно выполнен такой заказ — это были драгоценные камни и ювелирные украшения, которые без проблем доставили на выставку в Санкт-Петербурге.
Каждый филиал и склад компании оборудованы современными системами безопасности, а высококвалифицированные специалисты регулярно проходят дополнительное обучение. Для работы в «Спецсвязи» в производственном департаменте необходимо не только высшее специальное образование, требуется физическая подготовка. Следует отметить, что среди водителей и фельдъегерей компании присутствуют и женщины.
Еще одним важным момент: автопарк включает в себя не только бронированные автомобили, но и другие транспортные средства для перевозки грузов различных размеров. Автопарк постоянно обновляется новыми моделями, что расширяет спектр услуг, предлагаемых компанией.
С прошлого года «Спецсвязь» активно развивает партнерские отношения за рубежом с целью реализации проектов не только на территории России, но и в области внешнеэкономической деятельности в дружественных государствах и по всему СНГ.
Как отметил Демин, на сегодняшний день компания активно адаптирует свои возможности для частных перевозок. Теперь любой желающий может заказать экспресс-доставку «дверь в дверь» на сайте регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону и оплатить услуги на месте. При этом груз любого размера будет доставлен на указанный адрес в кратчайшие сроки.
Для компании крайне важно сохранить показатели на текущем уровне и приумножить данный результат, подчеркнул Демин. Главная стратегическая цель компании — продолжить закрепляться в качестве перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса.