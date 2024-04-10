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Published Вчера, 14:18

Modified Вчера, 14:18

Updated Вчера, 14:18

Дмитрий Демин: Спектр услуг доставки «Спецсвязью» расширяется на частный сектор

Дмитрий Демин: Спектр услуг доставки «Спецсвязью» расширяется на частный сектор

10 апреля 2024, 14:18
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Глава регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Дмитрий Демин рассказал представителям средств массовой информации о возможностях «Спецсвязи». Он рассказал о перевозке опасных и секретных грузов, и о мерах безопасности.

По словам Демина, на данный момент государственные корпорации и организации, имеющие потребность в доставке секретной корреспонденции и других специальных грузов, составляют 60% клиентов «Спецсвязи» в Северо-Западном регионе, сообщает www.rosbalt.ru. Еще 25% перевозок заказывают представители крупного и среднего предпринимательства. Оставшуюся часть клиентуры составляют небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица.

«Спецсвязь» обладает собственной сетью филиалов, где налажены эффективные транспортно-логистические механизмы. Это позволяет осуществлять доставку грузов как в Северо-Западном регионе, так и по всей Российской Федерации в кратчайшие сроки. При этом каждый маршрут прорабатывается индивидуально, а для доставки используется не только автотранспорт компании, но и партнерские линии с «Российскими железными дорогами», авиакомпаниями и морскими перевозчиками.

Кроме того, компания имеет разрешение на законодательном уровне на вооруженное сопровождение, с которым осуществляются перевозки денежных средств, ювелирных изделий и других особо ценных грузов, застрахованных на сумму до 6 миллиардов рублей. Недавно успешно выполнен такой заказ — это были драгоценные камни и ювелирные украшения, которые без проблем доставили на выставку в Санкт-Петербурге.

Каждый филиал и склад компании оборудованы современными системами безопасности, а высококвалифицированные специалисты регулярно проходят дополнительное обучение. Для работы в «Спецсвязи» в производственном департаменте необходимо не только высшее специальное образование, требуется физическая подготовка. Следует отметить, что среди водителей и фельдъегерей компании присутствуют и женщины.

Еще одним важным момент: автопарк включает в себя не только бронированные автомобили, но и другие транспортные средства для перевозки грузов различных размеров. Автопарк постоянно обновляется новыми моделями, что расширяет спектр услуг, предлагаемых компанией.

С прошлого года «Спецсвязь» активно развивает партнерские отношения за рубежом с целью реализации проектов не только на территории России, но и в области внешнеэкономической деятельности в дружественных государствах и по всему СНГ.

Как отметил Демин, на сегодняшний день компания активно адаптирует свои возможности для частных перевозок. Теперь любой желающий может заказать экспресс-доставку «дверь в дверь» на сайте регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону и оплатить услуги на месте. При этом груз любого размера будет доставлен на указанный адрес в кратчайшие сроки.

Для компании крайне важно сохранить показатели на текущем уровне и приумножить данный результат, подчеркнул Демин. Главная стратегическая цель компании — продолжить закрепляться в качестве перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса.

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