Для безопасности: на оживленных трассах Тюменской области установлены шериф-балки

Posted 10 апреля, 13:11
Published 10 апреля, 13:11
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Установка шериф-балок на двух новых участках региональных дорог позволит улучшить обстановку и сделать перемещение по ним более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.
Устройства, имитирующие проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС, дисциплинируют участников дорожного движения, снижая риск возникновения ДТП.
Основным преимуществом шериф-балки является ее хорошая видимость на удаленном расстоянии.
Практику установки шериф-балок на дорогах регионального значения ввели в прошлом году. Они были смонтированы на 26 участках. Специалисты отмечают, что водители концентрируют внимание при виде сине-красных маячков и не допускают нарушений.
Первые шериф-балки в регионе были установлены осенью прошлого года на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда и Шадринск — Ялуторовск.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместным усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.