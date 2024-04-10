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Posted 10 апреля, 13:11

Published 10 апреля, 13:11

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Для безопасности: на оживленных трассах Тюменской области установлены шериф-балки

Для безопасности: на оживленных трассах Тюменской области установлены шериф-балки

10 апреля 2024, 13:11
Фото: 1MI
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на дороге Тюмень — Курган в районе пересечения улицы Сибирская и Червишевского тракта, а также одном из участков Восточного обхода Тюмени установлены шериф-балки. Об этом рассказали в региональном ГУС.
Фото: ГУС ТО/телеграм

Установка шериф-балок на двух новых участках региональных дорог позволит улучшить обстановку и сделать перемещение по ним более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

Устройства, имитирующие проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС, дисциплинируют участников дорожного движения, снижая риск возникновения ДТП.

Основным преимуществом шериф-балки является ее хорошая видимость на удаленном расстоянии.

Практику установки шериф-балок на дорогах регионального значения ввели в прошлом году. Они были смонтированы на 26 участках. Специалисты отмечают, что водители концентрируют внимание при виде сине-красных маячков и не допускают нарушений.

Первые шериф-балки в регионе были установлены осенью прошлого года на автодорогах Тюмень — Нижняя Тавда и Шадринск — Ялуторовск.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместным усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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