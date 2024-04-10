Буцаев: В 2024 году в 62 регионах запланирована актуализация терсхем

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в этом году планируется актуализировать территориальные схемы 62 российских регионов. Это на 10 процентов превышает показатель прошлого года. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем 53 субъектов Российской Федерации. Благодаря схемам РЭО может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принять соответствующие решения по ее совершенствованию.