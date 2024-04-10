Буцаев: В 2024 году в 62 регионах запланирована актуализация терсхем

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Издание newsnn.ru пишет, что регионы проводят актуализацию территориальных схем, содержащих информацию о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах обращения с отходами.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в этом году планируется актуализировать территориальные схемы 62 российских регионов. Это на 10 процентов превышает показатель прошлого года. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем 53 субъектов Российской Федерации. Благодаря схемам РЭО может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принять соответствующие решения по ее совершенствованию.
Предложения и замечания по доработке проектов территориальных схем Российский экологический оператор направил уполномоченным органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской, Кировской, Новгородской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского края, Пермского края, республик Башкортостан и Крым.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что основной информацией, которую субъекты РФ актуализируют в территориальных схемах, являются данные о фактической массе образования твердых коммунальных отходов, об объектах, которые уже функционируют или планируется построить, а также корректировка схемы потоков ТКО.
На рассмотрении в Российском экологическом операторе находится еще 8 территориальных схем.