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Буцаев: В 2024 году в 62 регионах запланирована актуализация терсхем

Буцаев: В 2024 году в 62 регионах запланирована актуализация терсхем

10 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Российский экологический оператор за первый квартал 2024 года рассмотрел 12 проектов территориальных схем обращения с отходами 10 регионов России. По результатам проверки были вынесены замечания.

Издание newsnn.ru пишет, что регионы проводят актуализацию территориальных схем, содержащих информацию о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах обращения с отходами.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в этом году планируется актуализировать территориальные схемы 62 российских регионов. Это на 10 процентов превышает показатель прошлого года. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем 53 субъектов Российской Федерации. Благодаря схемам РЭО может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принять соответствующие решения по ее совершенствованию.

Предложения и замечания по доработке проектов территориальных схем Российский экологический оператор направил уполномоченным органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской, Кировской, Новгородской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского края, Пермского края, республик Башкортостан и Крым.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что основной информацией, которую субъекты РФ актуализируют в территориальных схемах, являются данные о фактической массе образования твердых коммунальных отходов, об объектах, которые уже функционируют или планируется построить, а также корректировка схемы потоков ТКО.

На рассмотрении в Российском экологическом операторе находится еще 8 территориальных схем.

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