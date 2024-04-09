Зернотрейдеры считают, что зерно поможет диверсифицировать экономику России

Эта проблема имеет глобальный характер. Российские производители зерна работают по требованиям, действующим на территории России. И было бы логично, чтобы эти же требования применялись и к экспортерам зерна. Однако на практике выясняется, что существует законодательная коллизия, при которой продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут экспортировать из-за того, что она не соответствует стандартам государства-импортера.