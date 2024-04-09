Зернотрейдеры считают, что зерно поможет диверсифицировать экономику России

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Благодаря высокому качеству продовольствия, на которое есть постоянный спрос, Российская Федерация может стабильно пополнять федеральный бюджет, компенсируя снижение доходов от нефтегазового сектора. Однако наращиванию экспорта мешают установленные 15 лет назад требования к карантинному состоянию растений, передает 1prime.ru.
По словам российского бизнесмена, основателя крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО ТД «РИФ» Петра Ходыкина, эти требования, изначально разработанные для других экспортеров, сегодня усложняют российский экспорт, играя на руку конкурентам из недружественных стран. Предприниматель рассказал о своем опыте, когда федеральное ГБУ «Центр оценки качества зерна» ввело запрет на экспорт уже готового к отправке зерна из-за обнаружения в нем неких карантинных растений. Интересно, что состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до введения запрета ЦОКЗ) и после этой даты, было одинаковым. Подобные решения вызывает вопросы.
Проблема получила международный резонанс. Египет, который ранее подписал с Россией крупную сделку на поставку зерна, был вынужден обратиться в МИД России, чтобы получить обещанный продукт. Зарубежные партнеры зернотрейдера ТД «РИФ» также приняли участие в решении проблемы. Российские власти удовлетворили запрос египетской госкомпании GASC, выпустив из порта два судна с зерном (остальные остаются невыпущенными).
Эта проблема имеет глобальный характер. Российские производители зерна работают по требованиям, действующим на территории России. И было бы логично, чтобы эти же требования применялись и к экспортерам зерна. Однако на практике выясняется, что существует законодательная коллизия, при которой продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут экспортировать из-за того, что она не соответствует стандартам государства-импортера.
Российские зернотрейдеры призывают власти решить эту проблему, которая стала угрозой не просто экспортным контрактам, но и репутации России на зарубежных рынках как надежного торгово-экономического партнера. Бизнесмен Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене, чтобы оно предлагалось покупателям за рубежом не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства.
ООО «Торговый дом „РИФ“, осуществляющее поставки в более чем 40 стран мира, за прошлый год экспортировало 12 миллионов тонн зерна. Общий объем экспорта зерна России в предыдущем году превысил 60 миллионов тонн. Основные покупатели — страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основные конкуренты — США, Канада и Украина.
Россия должна отстоять этот рынок в конкурентной борьбе с недружественными странами. Тогда она сможет получить новые рынки в странах с населением более 50% жителей всей Земли (Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие).