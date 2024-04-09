Триумфальное возвращение Hyundai и Kia: в Тюмени продают «корейцев» под новым брендом

Модельный ряд представлен четырьмя народными любимцами. Тот самый, всеми любимый Hyundai Solaris воплотился в модели Solaris HS, а всем известный кроссовер Creta вернулся под названием Solaris HC. Прежний городской седан Kia Rio стал Solaris KRS, а хэтчбек Rio X получил имя Solaris KRX. «Начинка» обновленных моделей полностью повторяет ту, что была у их предшественников. Это значит, что автолюбители получат ровно то, что ожидают или с чем уже давно знакомы.