Триумфальное возвращение Hyundai и Kia: в Тюмени продают «корейцев» под новым брендом

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Приобрести автомобили обновленного бренда и пройти сервисное обслуживание можно в официальном дилерском центре «Восток Моторс» в Тюмени. Не нужно ехать в другой город, не нужно ждать, можно просто приехать и выбрать свою модель из большого ассортимента в наличии. Машины представлены в разных комплектациях и расцветках.
Автомобили Solaris по качеству и внешнему виду ничем не уступают своим корейским предшественникам: они собираются на том же заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге.
Автолюбители и эксперты автобизнеса всерьез задумались, не затмит ли возродившаяся корейская марка столь популярные сейчас китайские бренды. Одно ясно точно: корейцы станут достойным конкурентом автомобилям из Поднебесной. На представленные модели предоставляется гарантия 3 года либо 100 000 километров пробега. На протяжении всего гарантийного срока сервисный центр «Восток Моторс» окажет профессиональные услуги по устранению неполадок в рамках гарантийных случаев.
Модельный ряд представлен четырьмя народными любимцами. Тот самый, всеми любимый Hyundai Solaris воплотился в модели Solaris HS, а всем известный кроссовер Creta вернулся под названием Solaris HC. Прежний городской седан Kia Rio стал Solaris KRS, а хэтчбек Rio X получил имя Solaris KRX. «Начинка» обновленных моделей полностью повторяет ту, что была у их предшественников. Это значит, что автолюбители получат ровно то, что ожидают или с чем уже давно знакомы.
Каждый покупатель Solaris в «Восток Моторс» получит персональное предложение — цену с хорошей скидкой. Успейте максимально выгодно приобрести автомобиль, побивший рекорды по продаваемости.
Отметим, группа компаний «Восток Моторс» работает на автомобильном рынке около 20 лет. Дилерские центры представлены в крупных городах Сибири и Центральной России. Корейские автобренды тщательно отбирают своих представителей за рубежом, а это значит, что многолетнее сотрудничество с Hyundai Motor Company доказало высокий уровень сервиса «Восток Моторс».
Автосалон в Тюмени предлагает широкий ассортимент новых автомобилей и машин с пробегом. Покупатели могут воспользоваться выгодными условиями кредитования и программы trade-in, а также получить персональные спецпредложения и подарки.
«Восток Моторс» приглашает вас в дилерский центр по адресу Алебашевская, 11. Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 39 49 25 и на сайте.