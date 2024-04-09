Представители России и Китая обсудили совместные инициативы в ключевых сферах

Также на встрече обсуждалась подготовка к проведению Саммита БРИКС — 2024 в Казани 22–24 октября. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что председательство России в БРИКС открывает широкие перспективы для сотрудничества в различных областях. По его словам, в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных 240 миллиардов долларов, и этот показатель может увеличиться в будущем за счет развития перспективных областей сотрудничества. В рамках укрепления партнерства Китай направит делегацию на участие в ПМЭФ, заявил китайский представитель.