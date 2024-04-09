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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Представители России и Китая обсудили совместные инициативы в ключевых сферах

Представители России и Китая обсудили совместные инициативы в ключевых сферах

9 апреля 2024, 14:05
В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Китая Чжан Ханьхуэя. Основное внимание было уделено обсуждению сотрудничества между двумя странами в ключевых областях.

Антон Кобяков напомнил, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он отметил, что развитие сотрудничества между странами играет важную роль в обеспечении фундаментальных интересов российского и китайского народов и мировой стабильности, сообщает 56orb.ru.

Стороны обсудили совместные инициативы в агропромышленном комплексе, угольной, автомобильной и горнорудной промышленности, а также договорились о проведении совместных мероприятий. Дипломаты работают над улучшением взаимопонимания культурных ценностей для расширения сотрудничества.

Участники встречи выразили мнение, что интерес к взаимному инвестированию может подстегнуть проведение традиционного бизнес-диалога Россия — Китай. Планируется, что мероприятие состоится в рамках ПМЭФ-2024 с 5 по 8 июня.

Также на встрече обсуждалась подготовка к проведению Саммита БРИКС — 2024 в Казани 22–24 октября. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что председательство России в БРИКС открывает широкие перспективы для сотрудничества в различных областях. По его словам, в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных 240 миллиардов долларов, и этот показатель может увеличиться в будущем за счет развития перспективных областей сотрудничества. В рамках укрепления партнерства Китай направит делегацию на участие в ПМЭФ, заявил китайский представитель.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что под руководством лидеров обеих стран российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне.

Помимо прочего, стороны выразили намерение сотрудничать и обмениваться опытом в области инноваций и квантовых технологий. В частности, представители Китая примут участие в Форуме будущих технологий, где представят передовые технологии и научные разработки, определяющие развитие разных отраслей экономики в недалеком будущем.

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