Представители России и Китая обсудили совместные инициативы в ключевых сферах

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Антон Кобяков напомнил, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он отметил, что развитие сотрудничества между странами играет важную роль в обеспечении фундаментальных интересов российского и китайского народов и мировой стабильности, сообщает 56orb.ru.
Стороны обсудили совместные инициативы в агропромышленном комплексе, угольной, автомобильной и горнорудной промышленности, а также договорились о проведении совместных мероприятий. Дипломаты работают над улучшением взаимопонимания культурных ценностей для расширения сотрудничества.
Участники встречи выразили мнение, что интерес к взаимному инвестированию может подстегнуть проведение традиционного бизнес-диалога Россия — Китай. Планируется, что мероприятие состоится в рамках ПМЭФ-2024 с 5 по 8 июня.
Также на встрече обсуждалась подготовка к проведению Саммита БРИКС — 2024 в Казани 22–24 октября. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что председательство России в БРИКС открывает широкие перспективы для сотрудничества в различных областях. По его словам, в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных 240 миллиардов долларов, и этот показатель может увеличиться в будущем за счет развития перспективных областей сотрудничества. В рамках укрепления партнерства Китай направит делегацию на участие в ПМЭФ, заявил китайский представитель.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что под руководством лидеров обеих стран российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне.
Помимо прочего, стороны выразили намерение сотрудничать и обмениваться опытом в области инноваций и квантовых технологий. В частности, представители Китая примут участие в Форуме будущих технологий, где представят передовые технологии и научные разработки, определяющие развитие разных отраслей экономики в недалеком будущем.