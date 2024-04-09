Мосты и дороги перекрывают из-за паводка в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Для транспорта организован альтернативный маршрут по грунтовой дороги. Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, ограничения будут действовать до стабилизации паводковой ситуации на территории региона.
Заметим, что мост у деревни Валгина стал шестым закрытым мостом в регионе. Накануне движение было перекрыто по трем мостам через реку Вагай в Аромашевском районе (на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая), на 6-м км дороги Королево — Дербень в Голышмановском городском округе и через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская (Ялуторовский район).
Кроме того, в связи с ЧС, введенным в Курганской области в связи с паводком, ограничено движение автомобилей по трассе Р-254 подъезд к Ишиму в Курганской области. Движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам в обход соседнего региона.
В Тюменской области паводковая обстановка стабильна. По словам председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона Владимира Чейметова, на руслах рек сохраняется ледостав, местами зарегистрировано таяние.
«Для контроля ледохода реки обследуют с помощью беспилотников. При необходимости будут организованы работы по расчистке русел и углублению дна», — сообщил Чейметов.
И добавил, что в регионе завершено строительство дамб в Ишиме, в деревне Ильинка Казанского района, в селах Абатское и Викулово. В настоящее время на реке Ишим ведутся работы по укреплению гидротехнического сооружения.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние 24 часа в реках на территории юга Тюменской области увеличился уровень воды. В реке Ишим за сутки вода прибыла на 42 сантиметра.