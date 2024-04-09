Мосты и дороги перекрывают из-за паводка в Тюменской области

Заметим, что мост у деревни Валгина стал шестым закрытым мостом в регионе. Накануне движение было перекрыто по трем мостам через реку Вагай в Аромашевском районе (на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая), на 6-м км дороги Королево — Дербень в Голышмановском городском округе и через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская (Ялуторовский район).