Итоги дня в Тюмени: паника о паводке, солдата убили в армии, сложности с «китайцами»

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Эксперты рассказали, чем грозят паводки в Тюменской области. В большей опасности находятся субъекты, располагающиеся в непосредственной близости к рекам Ишим и Тобол, уровень воды в которых стремительно растет. В МЧС сообщали и о возможном паводке в Тюмени, но власти региона это заявление опровергли, отметив, что сейчас уровень воды на территории города не достигает даже минимальных значений, а значит подтоплений ждать не стоит.
Эколог Ирина Гаврина в разговоре с корреспондентом «Нашего города» сообщила, что в крупных городах юга Тюменской области важно провести проверку состояния водозаградительных сооружений. К тому же силы МЧС стоит также стягивать к крупным субъектам, так как паводок на них скажется более глобально.
«Если паводок настигнет деревню, то здесь необходимо эвакуировать людей. Но в областном центре и других городах паводок может сказаться практически на всей системах функционирования города, которые, в том числе, обеспечивают ресурсами и мелкие субъекты», — считает специалист.
В Ишимском районе простились с погибшим в армии солдатом Александром Ефремовым. Митинг, церемония прощания и похороны бойца состоялись 6 апреля в селе Карасуль.
«Светлая память об Александре навсегда останется в сердцах земляков», — отметили в администрации Ишимского района.
«Очень жаль. Такой чистый светлый юноша. Скорбим вместе с вами», — отметили односельчане военного.
Тюменцы, владеющие китайскими автомобилями, столкнулись с долгим ожиданием ремонта. Заместитель технического директора группы компаний «Автоград» отметил, что ситуация с задержками поставок запчастей напоминает российский авторынок несколько лет назад, когда на него заходили европейские бренды.
Он рассказал, что один из тюменских автомобилистов попал в аварию в начале декабря прошлого года и до сих пор ждет ремонта, так как поставка запчастей запланирована только на конец мая.