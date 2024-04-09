Итоги дня в Тюмени: паника о паводке, солдата убили в армии, сложности с «китайцами»

Эксперты рассказали, чем грозят паводки в Тюменской области. В большей опасности находятся субъекты, располагающиеся в непосредственной близости к рекам Ишим и Тобол, уровень воды в которых стремительно растет. В МЧС сообщали и о возможном паводке в Тюмени, но власти региона это заявление опровергли, отметив, что сейчас уровень воды на территории города не достигает даже минимальных значений, а значит подтоплений ждать не стоит.