Эксперт дала советы по защите от первых лучей весеннего солнца

Например, если на средстве указано SPF-10, это значит, что оно обеспечивает защиту кожи в 10 раз лучше, чем без него. Без защиты кожа может получить ожог уже через 10 минут, а с препаратом можно находиться на солнце без опаски более часа. Самый высокий индекс равен 100 единицам.