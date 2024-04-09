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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Эксперт дала советы по защите от первых лучей весеннего солнца

9 апреля 2024, 17:32
Защита от первых лучей весеннего солнца очень важна. Эксперт дала советы по защите от первых лучей весеннего солнца.

Следуйте примеру звезд Голливуда и заботьтесь о своей коже так же, как они. Так советует врач-дерматолог Дилафруз Халбаева, работающая в Министерстве здравоохранения Таджикистана. В наше время существует множество средств для защиты от солнца, и каждый может найти то, что подходит именно ему, пишет runews24.ru.

Актерам приходится работать в условиях, которые порой очень суровы. Они снимаются в пустынях или у воды, где солнечное излучение становится особенно интенсивным, рассказывает эксперт.

Например, Николь Кидман с ее светлой кожей, не может находиться на солнце без защиты даже несколько минут, подчеркивает Халбаева. Однако, достаточно знать свой тип кожи и иметь при себе средство с SPF (фактор защиты от солнца) с соответствующим индексом. Информацию о SPF можно найти на упаковке.

Например, если на средстве указано SPF-10, это значит, что оно обеспечивает защиту кожи в 10 раз лучше, чем без него. Без защиты кожа может получить ожог уже через 10 минут, а с препаратом можно находиться на солнце без опаски более часа. Самый высокий индекс равен 100 единицам.

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