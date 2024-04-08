Жители Тюмени стали все больше жаловаться на здоровье

В Тюмени местные жители все больше жалуются на свое здоровье. Информацию ответивших о состоянии своего самочувствия приводит «Тюменьстат». И результаты не очень обнадеживающие.



Так, себя здоровым считают только 44% тюменцев. Всего 6 не жалуются и чувствуют себя отлично. Это хуже чем в Югре или Ямале — там на здоровье не жалуются 57 и 53% соответственно.



Кроме того, многие сообщили, что не следят за здоровым питанием и не придерживаются здорового образа жизни. 50% сказали, что знают об этом достаточно, но себя не ограничивают. От вредной пищи же отказаться смогли только 18%.



А вот от табака тюменцы в основном независимы. Курят из опрошенных только 8% женщин и 24% мужчин.