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Posted Вчера, 09:21

Published Вчера, 09:21

Modified Вчера, 09:31

Updated Вчера, 09:31

В Тюменской области заметили первых лебедей

В Тюменской области заметили первых лебедей

8 апреля 2024, 09:21
Фото: 1MI

В Тюменской области заметили первых лебедей

Прилетело обратно после зимовки пока что только двое. Оба — разных видов.

В Тюменской области начали замечать первых лебедей, вернувшихся после зимовки. Кадры с птицами публикует информационный портал «Тюменская линия». Пока что в регионе успели увидеть только двух, оба — разных видов — кликуны с желтыми клювами и шипуны с красными клювами с черным наростом.

Как рассказали орнитологи, лебеди в родные края возвращаются одними из первых, не дожидаясь таяния снега. Пропитание ищут на полях и начинают сооружать гнёзда.


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#Общество#Новости тюмени#Птицы#Александр Смирнов
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