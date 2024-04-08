В Тюменской области заметили первых лебедей

В Тюменской области начали замечать первых лебедей, вернувшихся после зимовки. Кадры с птицами публикует информационный портал «Тюменская линия». Пока что в регионе успели увидеть только двух, оба — разных видов — кликуны с желтыми клювами и шипуны с красными клювами с черным наростом.



Как рассказали орнитологи, лебеди в родные края возвращаются одними из первых, не дожидаясь таяния снега. Пропитание ищут на полях и начинают сооружать гнёзда.





