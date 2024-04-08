В Тюмени энергетики СУЭНКО обнаружили незаконную майнинговую ферму

Новый реклоузер на энергодефицитной линии ф. Березняки в сторону ТП-1384 зафиксировал регулярный набор и сброс нагрузки мощностью около 2МВт. Специалисты СУЭНКО провели сверку схемы со смежными сетевыми компаниями и замеры нагрузки в точках присоединения электроустановок потребителей. В итоге было выявлено превышение разрешенной мощности в смежных сетях АО «НордЭнерджиСистемс»: по договорам — 625 кВт, по факту — около 3 МВт. Неоднократные уведомления по факту превышения выделенной мощности практически в 5 раз и предложения провести совместный осмотр результатов не давали. Заявку на увеличение максимальной мощности в АО «НордЭнерджиСистемс» не оформляли.