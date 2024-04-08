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Published Вчера, 05:19

Modified Вчера, 05:21

Updated Вчера, 05:21

В Тюмени энергетики СУЭНКО обнаружили незаконную майнинговую ферму

В Тюмени энергетики СУЭНКО обнаружили незаконную майнинговую ферму

8 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI
Зимой текущего года обострилась ситуация с качеством электроснабжения в СНТ и поселках ИЖС вокруг Тюмени. Основной причиной был кратный рост нагрузки на энергообъекты из-за превышения разрешенной мощности.

Электросетевая компания оперативно меняла оборудование, устанавливала передвижные дизель-генераторы. Также энергетики устанавливали на свои сети дополнительные реклоузеры — устройства, которые контролируют токовую нагрузку.

Новый реклоузер на энергодефицитной линии ф. Березняки в сторону ТП-1384 зафиксировал регулярный набор и сброс нагрузки мощностью около 2МВт. Специалисты СУЭНКО провели сверку схемы со смежными сетевыми компаниями и замеры нагрузки в точках присоединения электроустановок потребителей. В итоге было выявлено превышение разрешенной мощности в смежных сетях АО «НордЭнерджиСистемс»: по договорам — 625 кВт, по факту — около 3 МВт. Неоднократные уведомления по факту превышения выделенной мощности практически в 5 раз и предложения провести совместный осмотр результатов не давали. Заявку на увеличение максимальной мощности в АО «НордЭнерджиСистемс» не оформляли.

Доступ на объект для проверки собственники этого земельного участка в СОДНТ «Изыскатель» ООО «СтройЭнергоИнновации» предоставили только после многочисленных заявок. И во время выезда данные мониторинга показали снижение нагрузки на линии в 3 раза, а следы несанкционированного присоединения специалисты не выявили. Но позднее нагрузка выросла вновь, — рассказали в СУЭНКО.

Далее было принято решение провести внезапную проверку. Именно тогда оперативная бригада обнаружила на территории несколько грузовых контейнеров. При визуальном обследовании удалось зафиксировать в одном из них установку силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, а также электронной аппаратуры. Присоединение к электросетям было выполнено незаконно, а потребление электроэнергии осуществлялось без прибора учета. Вероятное использование контейнеров — майнинговая ферма.

Направили в АО «НордЭнерджиСистемс» информацию о результатах проверки и необходимости отключения самовольно присоединенного объекта на земельном участке ООО «СтройЭнергоИнновации», — добавили специалисты.

После внезапного визита данные реклоузера показали, что потребление на ф. Березняки в сторону ТП-1384 снизилось до номинальных разрешенных значений, график нагрузки стал характерным для бытовых потребителей. А через несколько дней персонал СУЭНКО выполнял удаленный осмотр данной территории, и большая часть контейнеров уже была вывезена.

Самый важный результат проведенной работы — прекращение незаконного потребления ресурсов на энергодефицитной линии. И хотя незаконное подключение было осуществлено непосредственно к сетям другой сетевой организации, перегрузка ф.Березняки снижала качество электроснабжения потребителей СУЭНКО в этом энергоузле, — резюмировали энергетики.
#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#СУЭНКО#Отключение#Энергетика#ИЖС#Майнеры
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