В Тюмени энергетики СУЭНКО обнаружили незаконную майнинговую ферму

Posted Вчера, 05:19
Published Вчера, 05:19
Modified Вчера, 05:21
Updated Вчера, 05:21
Электросетевая компания оперативно меняла оборудование, устанавливала передвижные дизель-генераторы. Также энергетики устанавливали на свои сети дополнительные реклоузеры — устройства, которые контролируют токовую нагрузку.
Новый реклоузер на энергодефицитной линии ф. Березняки в сторону ТП-1384 зафиксировал регулярный набор и сброс нагрузки мощностью около 2МВт. Специалисты СУЭНКО провели сверку схемы со смежными сетевыми компаниями и замеры нагрузки в точках присоединения электроустановок потребителей. В итоге было выявлено превышение разрешенной мощности в смежных сетях АО «НордЭнерджиСистемс»: по договорам — 625 кВт, по факту — около 3 МВт. Неоднократные уведомления по факту превышения выделенной мощности практически в 5 раз и предложения провести совместный осмотр результатов не давали. Заявку на увеличение максимальной мощности в АО «НордЭнерджиСистемс» не оформляли.
Доступ на объект для проверки собственники этого земельного участка в СОДНТ «Изыскатель» ООО «СтройЭнергоИнновации» предоставили только после многочисленных заявок. И во время выезда данные мониторинга показали снижение нагрузки на линии в 3 раза, а следы несанкционированного присоединения специалисты не выявили. Но позднее нагрузка выросла вновь, — рассказали в СУЭНКО.
Далее было принято решение провести внезапную проверку. Именно тогда оперативная бригада обнаружила на территории несколько грузовых контейнеров. При визуальном обследовании удалось зафиксировать в одном из них установку силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, а также электронной аппаратуры. Присоединение к электросетям было выполнено незаконно, а потребление электроэнергии осуществлялось без прибора учета. Вероятное использование контейнеров — майнинговая ферма.
Направили в АО «НордЭнерджиСистемс» информацию о результатах проверки и необходимости отключения самовольно присоединенного объекта на земельном участке ООО «СтройЭнергоИнновации», — добавили специалисты.
После внезапного визита данные реклоузера показали, что потребление на ф. Березняки в сторону ТП-1384 снизилось до номинальных разрешенных значений, график нагрузки стал характерным для бытовых потребителей. А через несколько дней персонал СУЭНКО выполнял удаленный осмотр данной территории, и большая часть контейнеров уже была вывезена.
Самый важный результат проведенной работы — прекращение незаконного потребления ресурсов на энергодефицитной линии. И хотя незаконное подключение было осуществлено непосредственно к сетям другой сетевой организации, перегрузка ф.Березняки снижала качество электроснабжения потребителей СУЭНКО в этом энергоузле, — резюмировали энергетики.