В Подмосковье создали уникальную заживляющую повязку

Posted Вчера, 11:47
Published Вчера, 11:47
Modified Вчера, 11:49
Updated Вчера, 11:49
Главный руководитель компании «Эверс груп Рус» Алиса Бородина объяснила, что новое медицинское изделие использует химически неактивную адсорбируемую полиэфирную сетку в качестве основы для мази, которая медленно выделяется в рану и помогает в ее заживлении.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», повязка содержит активные компоненты, которые предотвращают заражение крови, гноение раны, стимулируют быстрое восстановление тканей и эффективно защищают кожу от образования рубцов. В ближайшее время продукция будет проходить проверку в ведущих медицинских учреждениях Москвы и Московской области.