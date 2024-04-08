В Подмосковье создали уникальную заживляющую повязку

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», повязка содержит активные компоненты, которые предотвращают заражение крови, гноение раны, стимулируют быстрое восстановление тканей и эффективно защищают кожу от образования рубцов. В ближайшее время продукция будет проходить проверку в ведущих медицинских учреждениях Москвы и Московской области.