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Posted Вчера, 11:47

Published Вчера, 11:47

Modified Вчера, 11:49

Updated Вчера, 11:49

В Подмосковье создали уникальную заживляющую повязку

8 апреля 2024, 11:47
Организация «Эверс» зарегистрировала новую медицинскую продукцию — специальную стерильную мазевую повязку для лечения ран.

Главный руководитель компании «Эверс груп Рус» Алиса Бородина объяснила, что новое медицинское изделие использует химически неактивную адсорбируемую полиэфирную сетку в качестве основы для мази, которая медленно выделяется в рану и помогает в ее заживлении.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», повязка содержит активные компоненты, которые предотвращают заражение крови, гноение раны, стимулируют быстрое восстановление тканей и эффективно защищают кожу от образования рубцов. В ближайшее время продукция будет проходить проверку в ведущих медицинских учреждениях Москвы и Московской области.

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