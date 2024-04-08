В число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС вошла Тюменская область

Posted Вчера, 04:35
Published Вчера, 04:35
Modified Вчера, 04:37
Updated Вчера, 04:37
Лидерами по выдаче ипотеки на ИЖС стали Подмосковье — 16% выдач с начала года, Краснодарский край — 15,5% и Татарстан — 10%. В топ также вошли Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Воронежская области, сообщает единый ресурс застройщиков России со ссылкой на исследование банка ДОМ.РФ.
«Строительство частных домов традиционно набирает обороты в весенне-летний сезон. Это подтверждает и наша статистика — с начала года мы видим рост объемов кредитования в среднем на 27% в месяц. Ожидаем дальнейшего развития сегмента», — добавил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
За последний год интерес к строительству домов под ключ в Тюмени вырос на 71%, а к строителям жители региона начали обращаться на 47% чаще. Эксперты отметили, что в 2023 году уровень спроса на земли ИЖС увеличился на 27%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области досрочно завершили программу по расселению аварийного жилья. За последние пять лет из «авариек» переехали более 14 тысяч человек.