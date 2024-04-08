nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 04:35

Published Вчера, 04:35

Modified Вчера, 04:37

Updated Вчера, 04:37

В число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС попала Тюменская область

В число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС вошла Тюменская область

8 апреля 2024, 04:35
Фото: 1MI

В число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС попала Тюменская область

Пик строительства частных домов традиционно приходится на весенне-летний сезон. Эксперты ожидают дальнейший рост интереса к ипотеке на ИЖС.

Лидерами по выдаче ипотеки на ИЖС стали Подмосковье — 16% выдач с начала года, Краснодарский край — 15,5% и Татарстан — 10%. В топ также вошли Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Воронежская области, сообщает единый ресурс застройщиков России со ссылкой на исследование банка ДОМ.РФ.

«Строительство частных домов традиционно набирает обороты в весенне-летний сезон. Это подтверждает и наша статистика — с начала года мы видим рост объемов кредитования в среднем на 27% в месяц. Ожидаем дальнейшего развития сегмента», — добавил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
Узнать подробнее

За последний год интерес к строительству домов под ключ в Тюмени вырос на 71%, а к строителям жители региона начали обращаться на 47% чаще. Эксперты отметили, что в 2023 году уровень спроса на земли ИЖС увеличился на 27%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области досрочно завершили программу по расселению аварийного жилья. За последние пять лет из «авариек» переехали более 14 тысяч человек.

Читайте также:
Из-за мирового кризиса тюменские производители подняли цены на десертыТюменцам запретили приходить на концерт группы «Рок-острова» в спортивных штанахПДД советуют повторить тюменским электросамокатчикам
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Жилой дом#Ипотека#ИЖС#Строительство дома#Любовь Селезнева
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"